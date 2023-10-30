«Темпы газификации изменились в разы»

Сегодня технически возможная газификация Санкт-Петербурга во многом обеспечена, в 2025 году процесс завершится в Ленобласти, а до 2030 года — в других Северо-Западных регионах. За доведение газа до границ земельных участков жителей, в том числе на Северо-Западе страны, отвечает группа «Газпром межрегионгаз». О темпах газификации, импортозамещении и платежной дисциплине рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа «Газпром межрегионгаз» Фото: группа «Газпром межрегионгаз»

REVIEW: Сейчас непростая ситуация в экономике, перед многими предприятиями встал вопрос импортозамещения. Насколько «Газпром межрегионгаз» импортонезависим?

СЕРГЕЙ ГУСТОВ: По газификации и догазификации у нас стопроцентный технологический суверенитет. В «Газпроме» более десяти лет назад посмотрели, где есть узкие места, то есть применяется только импортное оборудование. И сейчас в газификации все российского производства. А самое главное — есть внутренняя конкуренция. Около 300 отечественных производителей — это поставщики «Газпром межрегионгаза», которые прошли корпоративную оценку соответствия. Была проблема с фитингами (соединительными элементами труб). После того, как мы обозначили задачу, на рынке появилось много компаний, которые их производят.

На Петербургском международном газовом форуме производители газового оборудования будут занимать целый павильон.

R: Изменились ли темпы газификации Северо-Запада и страны в целом в сравнении с 2019–2020 годами?

С. Г.: В разы. Особенно после запуска новой модели газификации страны, которая была внедрена в 2021 году по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, поддержанному президентом России Владимиром Путиным. Если раньше за строительство газовых сетей в населенных пунктах отвечали администрация региона и, собственно, будущие абоненты, то по новой модели Единый оператор газификации — это наша компания «Газпром газификация», она отвечает за строительство газопроводов-отводов, ГРС, межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей — вплоть до границ земельных участков. Это дает возможность синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.

По Северо-Западу уже во многом завершена технически возможная газификация Санкт-Петербурга, идет работа в Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Калининградской и Псковской областях и в Республике Коми.

Работаем над газификацией Северного Приладожья в Республике Карелия, а в Питкярантском районе к котельным уже подведены газовые сети. Для сохранения ландшафтов Карелии используем метод бестраншейного бурения.

В Ленинградской области в рамках пятилетней программы будут проложены сети для газификации почти 500 населенных пунктов — это очень амбициозная цель.

R: Как продвигается догазификация в регионах Северо-Запада?

С. Г.: В целом с жителями регионов Северо-Западного федерального округа (за исключением Мурманской области, которая пока не газифицирована) на середину октября заключено около 86 тыс. договоров на догазификацию, более 57,6 тыс. из которых уже исполнены.

В марте этого года в России стартовал прием заявок на догазификацию объектов здравоохранения и образования, а уже в октябре мы вместе с секретарем генерального совета партии «Единая Россия», первым заместителем председателя Совета федерации Федерального собрания РФ Андреем Турчаком подключили к газу первые шесть объектов в разных регионах. Общий потенциал — около 3 тыс. таких объектов по всей России. Сейчас такие организации, как правило, отапливаются с помощью дров, угля и мазута. Поэтому будем стимулировать переход на более экономичное, удобное и экологически чистое топливо. На Северо-Западе на середину октября заключено 14 договоров на догазификацию медицинских и образовательных учреждений, два уже исполнены — создана возможность подключения объектов к газу.

R: Стало проще провести газ на свой участок, но все равно это может быть дорого. Существуют ли льготы?

С. Г.: Есть исчерпывающий перечень категорий граждан, по которому согласно поручению президента компенсируется не менее 100 тыс. рублей. Совсем недавно Владимир Путин объявил о включении в льготные категории инвалидов первой группы, семьи с детьми-инвалидами, участников СВО и членов их семей. Кроме того, по решению регионов размер выплаты может быть увеличен. Так, в Ленинградской области выделяются субсидии до 300 тыс. рублей.

R: Петербург, Ленобласть — развивающиеся регионы. Но когда мы говорим о Республике Коми, где наблюдается отток населения, есть ли необходимость в программе?

С. Г.: В таких регионах тоже живут люди, которые хотят, чтобы в их домах было тепло и комфортно. Два года назад мы завершили перевод ТЭЦ-2 и центральной водогрейной котельной в Воркуте на сетевое газовое топливо. У жителей это будет уже третья зима с газом. Ухта с газом давно, а в 2024 году сетевое топливо должно прийти на котельные города Инты.

R: Недавно дан старт в сторону продовольственной безопасности. Как идет газификация сельскохозяйственных предприятий?

С. Г.: В этом году появился тренд: к газу подключаются зернохранилища, сушилки, фермы. Большая часть пятилетних программ ориентирована как раз на газификацию сельских территорий и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения охвата, чтобы сделать жизнь людей на селе комфортнее.

Например, в СЗФО в этом году к газу подключили сушильно-сортировальный комплекс в Волосовском районе Ленобласти, животноводческую ферму в Сланцевском районе. Сейчас идут работы по переводу на газ Высоцкого зернового терминала в Высоцке Ленинградской области — самого крупного и современного терминала в Европе, а также ряда площадок Великолукского свиноводческого комплекса в Псковской области. Это прямая экономия для предприятий — сетевой газ в разы дешевле других видов топлива.

R: Какие отрасли на Северо-Западе будут генерировать основной спрос на газ в ближайшие годы?

С. Г.: За последние пять лет по всей группе «Газпром межрегионгаз» основной объем реализации газа фиксируется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и агрохимии. Плюс, конечно, население. Если говорить только о Северо-Западе, то тут 35% реализации газа — это электроэнергетика, около 5% — население, остальное — промышленность и комбыт.

R: Как обстоят дела с платежной дисциплиной в регионах Северо-Запада? Какие меры принимаются для ее повышения?

С. Г.: В целом по стране потребители за газ платят, Северо-Запад — не исключение. Во всех регионах округа есть положительная динамика по снижению просроченной дебиторской задолженности, особое внимание мы уделяем работе с теплоснабжающими организациями. 100% платежей обеспечены в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Новгородской и Псковской областях, в Республике Коми и Ленинградской области.

Что касается потребителей-физлиц, то тут высокие показатели платежной дисциплины нам во многом обеспечивают дистанционные сервисы, например, электронный личный кабинет абонента. За пять лет в России количество пользователей в личных кабинетах увеличилось более чем в четыре раза, а объем дистанционных платежей вырос в 11 раз. Только с начала этого года в личном кабинете появился почти миллион новых абонентов. Сервис очень востребован, будем развивать его дальше.

Людям это удобно, так же, как и использование интеллектуальных систем учета газа — счетчиков нового поколения, которые могут не только передавать показания, но и сообщать об утечке газа.

Один из таких «умных» счетчиков будет представлен на Петербургском газовом форуме на нашем стенде в «Добром доме», ставшем собирательным образом обычного деревенского дома, в который пришел газ.

Андрей Ершов

В марте этого года в России стартовал прием заявок на догазификацию объектов здравоохранения и образования. Общий потенциал — около 3 тыс. объектов по всей стране