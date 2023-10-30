Много это или мало — тридцать лет? Если говорить о современных российских СМИ, то очень много. Некоторые столько не протянули. Да что там — большинство из тех, кто появился в самом конце 1980-х — начале 1990-х, уже не с нами. Но «Ъ» устоял, более того — этот знак стал еще тверже, хотя такая сентенция может иметь разные смыслы и восприниматься по-разному. Питерская редакция всегда была немного «не такой», имела свою особую ауру, что называется петербургский стиль, хотя точно определить его непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конечно, за все эти годы редакция менялась — ну а кто и что не меняется за столько лет? Кстати, исследователи мировых бизнес-процессов утверждают, что более пяти лет может работать только часть предприятий, почти 50% компаний закрывается в течение пяти лет со дня открытия. А 30% из них закрывается через два года. Специалисты полагают, что если бизнес смог просуществовать первые несколько месяцев, то у него есть шансы. Получается, тридцатилетний юбилей — событие радостное.

Эти три десятилетия кардинально отличаются друг от друга. Три разных жизни. Три периода надежд, побед, разочарований и снова надежд. Вместе с петербургскими страницами «Коммерсанта» зарождался, рос и развивался петербургский бизнес. Вместе переживал взлеты и кризисы. Вместе менялся. Через тридцать лет многим ровесникам есть чем гордиться и о чем рассказать. А коммерсантовские слоганы звучат сегодня как хроника эпохи: «Прорвемся», «Для настоящего коммерсанта пятнадцать лет — не срок», «Не боимся главного», «А мы крепчаем», «Живые и твердые».

Сегодня бизнес во всех сферах, в том числе и медиа, переживает сложное время. Глобальные изменения происходят быстрее, чем прогнозировалось. Доступность информации и адаптация к меняющемуся миру становятся залогом жизнедеятельности. Впрочем, все как всегда.

Конечно, в одном выпуске невозможно рассказать обо всех петербургских компаниях-юбилярах. О тех, кому пять, десять, двадцать лет… Тех, кому больше тридцати, называют уже историческими. Такие — уже эпоха. Но с точки зрения истории все они еще молоды. А значит, у них все впереди. По логике жизни.

Елена Федотова, редактор Review «Петербург. Истории бизнеса»