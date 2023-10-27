Тайсона Фьюри проверят кулаком MMA

В субботу в Саудовской Аравии состоится, видимо, самый странный бой года в профессиональном боксе. В нем обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, готовящийся к поединку за статус чемпиона абсолютного против Александра Усика, встретится с камерунцем Франсисом Нганну, суперзвездой смешанных единоборств (MMA), сбежавшим в прошлом году из основного в них промоушена UFC ради новых вызовов и новых заработков. Некоторую чисто спортивную интригу матчу придает тот факт, что в MMA Нганну прославился прежде всего благодаря своему удару невероятной силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственная надежда Франсиса Нганну (справа) на победу над Тайсоном Фьюри (слева) — страшный по силе удар

Фото: Justin Setterfield / Getty Images Единственная надежда Франсиса Нганну (справа) на победу над Тайсоном Фьюри (слева) — страшный по силе удар

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Бой в полюбившей проводить крупные боксерские шоу Саудовской Аравии забрендирован его организаторами как Battle of the Baddest, то есть «Битва самых плохих парней». Имеется в виду имидж соперников: его они старательно поддерживают на протяжении всей карьеры, пытаясь казаться не очень-то уравновешенными, эксцентричными, грубыми, злыми, иногда просто жестокими людьми. И такой микс, конечно, вроде бы должен привлечь дополнительное внимание к матчу, на самом деле не то чтобы уникальному, а встраивающемуся в уже довольно длинную череду поединков, которые в Америке принято называть «кроссоверами». Это когда представитель одного бойцовского жанра пробует себя в другом, «смежном». Чаще всего речь идет как раз о представителях смешанных единоборств, которые вдруг решают испытать себя в боксе.

В случае с Франсисом Нганну решение оказалось шокирующе неожиданным. Камерунец был чемпионом UFC, пользовался среди поклонников MMA огромной популярностью, но в начале года, поссорившись с UFC, сбежал из промоушена и очень быстро договорился о боксерском бое не с кем-нибудь, а с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри, которого можно было бы считать королем супертяжелой категории, если бы не владеющий тремя остальными чемпионскими поясами — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) — украинец Александр Усик. С Усиком Фьюри недавно договорился наконец о поединке за статус абсолютного чемпиона мира в той же Саудовской Аравии, и столкновение с Нганну для него получилось, таким образом, чем-то наподобие плотной разминки без формального приза: звание WBC в нем на кону стоять не будет.

Впрочем, даже если бы оно и стояло, это вряд ли послужило бы для букмекеров стимулом поднять мизерные котировки на успех Франсиса Нганну. А дело в том, что они, разумеется, прекрасно помнят, во что выливались заметные сражения по правилам бокса между теми, для кого он «родной» вид, и теми, кто пришел из смешанных единоборств. Были среди них и победные для мастеров MMA. Скажем, в 2017 году Андерсон Силва одолел бывшего чемпиона-средневеса Хулио Сесара Чавеса-младшего, а в 2021-м Витор Белфорт — настоящую легенду Эвандера Холифилда. Но Силва дрался с Чавесом, когда тот уже давно миновал карьерный пик и испытывал серьезные проблемы с режимом, а Холифилд на момент поединка с Белфортом находился на пороге 60-летия. Так что ничего показательного в них нет.

Зато чрезвычайно показательна порка, которую уже несколько лет устраивает блогер-боксер Джейк Пол стремящимся поставить его на место классным бойцам MMA. В его жертв успели превратиться Бен Аскрен, Тайрон Вудли, Андерсон Силва, Нейт Диас. А Пол — это ведь почти что любитель.

И главное — есть совсем уж яркий прецедент. В 2017 году состоялся бой между двумя суперзвездами — неуязвимым американским боксером Флойдом Мейуэзером и счастливо царившим в UFC ирландцем Конором Макгрегором, еще не опущенным с небес на землю Хабибом Нурмагомедовым. Поклонники Макгрегора, который в октагоне всегда поражал грамотной и колючей работой в стойке, были полны оптимизма, думая, что «танцору» Мейуэзеру с ним будет нелегко. Но он улетучился очень быстро. На протяжении всего поединка Макгрегор на фоне Мейуэзера выглядел жалким неумехой-новичком, впервые пришедшим в боксерский зал, который не умеет ни атаковать, ни защищаться. Американец делал с ним все, что хотел, и словно специально, чтобы подольше демонстрировать свое преимущество, затягивал матч. Рефери остановил его в десятом раунде, когда не остановить было уже нельзя: Макгрегор совершенно потерялся.

В случае с Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну, впрочем, есть фишка, добавляющая событию капельку интриги. И это не столько серьезная с виду подготовка камерунца к поединку, в которой принял активное участие сам великий Майк Тайсон, еще один «очень плохой парень», сколько его бэкграунд. Нганну никогда до сих пор не состязался именно в боксе — ни в любительском, ни в профессиональном, но всю славу в MMA, и от этого никуда не денешься, он заработал фактически одним чересчур эффективным козырем — не просто мощным, а страшным ударом. Он укладывал на настил без шансов подняться крепчайших противников — Андрея Орловского, Алистара Оверима, Кертиса Блейдса, Кейна Веласкеса, Жуниора дус Сантуса, Жаирзинью Розенстрайка.

Как-то его силу измерили на приборе PowerCube. Показатель — 129161 — стал рекордным в истории замеров. Они, правда, обошли стороной большинство выдающихся боксеров-супертяжей, но цифра все равно впечатляющая. Да в общем, все, кому довелось попасть под кулак Нганну, подтверждают, что ощущения после рандеву с ним действительно такие, будто в тебя врезается на скорости грузовик.

Про удар Франсиса Нганну говорил, естественно, и ставший на время его ментором Майк Тайсон. Он, по сути, единственная надежда камерунца биться с Тайсоном Фьюри достойнее, чем Конор Макгрегор бился с Флойдом Мейуэзером. Хотя, надо полагать, Нганну, даже не выполнив такого рода задачу, будет вполне удовлетворен, если, как и Макгрегор, преуспеет в ином аспекте. Эксперты, не пряча сарказм, именовали бой 2017 года «цирком». Но этот цирк благодаря раскрутке и харизме артистов принес гигантские поступления, львиная доля которых пошла на оплату гонораров американцу и ирландцу. Предполагается, что Флойд Мейуэзер заработал тогда $280 млн, Конор Макгрегор — в два с лишним раза меньше, $130 млн, но все равно такие деньги в MMA ему не светили.

Алексей Доспехов