Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тайсона Фьюри проверят кулаком MMA

Британский чемпион встретится с супертяжем из смешанных единоборств

В субботу в Саудовской Аравии состоится, видимо, самый странный бой года в профессиональном боксе. В нем обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, готовящийся к поединку за статус чемпиона абсолютного против Александра Усика, встретится с камерунцем Франсисом Нганну, суперзвездой смешанных единоборств (MMA), сбежавшим в прошлом году из основного в них промоушена UFC ради новых вызовов и новых заработков. Некоторую чисто спортивную интригу матчу придает тот факт, что в MMA Нганну прославился прежде всего благодаря своему удару невероятной силы.

Единственная надежда Франсиса Нганну (справа) на победу над Тайсоном Фьюри (слева) — страшный по силе удар

Единственная надежда Франсиса Нганну (справа) на победу над Тайсоном Фьюри (слева) — страшный по силе удар

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Единственная надежда Франсиса Нганну (справа) на победу над Тайсоном Фьюри (слева) — страшный по силе удар

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Бой в полюбившей проводить крупные боксерские шоу Саудовской Аравии забрендирован его организаторами как Battle of the Baddest, то есть «Битва самых плохих парней». Имеется в виду имидж соперников: его они старательно поддерживают на протяжении всей карьеры, пытаясь казаться не очень-то уравновешенными, эксцентричными, грубыми, злыми, иногда просто жестокими людьми. И такой микс, конечно, вроде бы должен привлечь дополнительное внимание к матчу, на самом деле не то чтобы уникальному, а встраивающемуся в уже довольно длинную череду поединков, которые в Америке принято называть «кроссоверами». Это когда представитель одного бойцовского жанра пробует себя в другом, «смежном». Чаще всего речь идет как раз о представителях смешанных единоборств, которые вдруг решают испытать себя в боксе.

В случае с Франсисом Нганну решение оказалось шокирующе неожиданным. Камерунец был чемпионом UFC, пользовался среди поклонников MMA огромной популярностью, но в начале года, поссорившись с UFC, сбежал из промоушена и очень быстро договорился о боксерском бое не с кем-нибудь, а с чемпионом WBC британцем Тайсоном Фьюри, которого можно было бы считать королем супертяжелой категории, если бы не владеющий тремя остальными чемпионскими поясами — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) — украинец Александр Усик. С Усиком Фьюри недавно договорился наконец о поединке за статус абсолютного чемпиона мира в той же Саудовской Аравии, и столкновение с Нганну для него получилось, таким образом, чем-то наподобие плотной разминки без формального приза: звание WBC в нем на кону стоять не будет.

Впрочем, даже если бы оно и стояло, это вряд ли послужило бы для букмекеров стимулом поднять мизерные котировки на успех Франсиса Нганну. А дело в том, что они, разумеется, прекрасно помнят, во что выливались заметные сражения по правилам бокса между теми, для кого он «родной» вид, и теми, кто пришел из смешанных единоборств. Были среди них и победные для мастеров MMA. Скажем, в 2017 году Андерсон Силва одолел бывшего чемпиона-средневеса Хулио Сесара Чавеса-младшего, а в 2021-м Витор Белфорт — настоящую легенду Эвандера Холифилда. Но Силва дрался с Чавесом, когда тот уже давно миновал карьерный пик и испытывал серьезные проблемы с режимом, а Холифилд на момент поединка с Белфортом находился на пороге 60-летия. Так что ничего показательного в них нет.

Зато чрезвычайно показательна порка, которую уже несколько лет устраивает блогер-боксер Джейк Пол стремящимся поставить его на место классным бойцам MMA. В его жертв успели превратиться Бен Аскрен, Тайрон Вудли, Андерсон Силва, Нейт Диас. А Пол — это ведь почти что любитель.

И главное — есть совсем уж яркий прецедент. В 2017 году состоялся бой между двумя суперзвездами — неуязвимым американским боксером Флойдом Мейуэзером и счастливо царившим в UFC ирландцем Конором Макгрегором, еще не опущенным с небес на землю Хабибом Нурмагомедовым. Поклонники Макгрегора, который в октагоне всегда поражал грамотной и колючей работой в стойке, были полны оптимизма, думая, что «танцору» Мейуэзеру с ним будет нелегко. Но он улетучился очень быстро. На протяжении всего поединка Макгрегор на фоне Мейуэзера выглядел жалким неумехой-новичком, впервые пришедшим в боксерский зал, который не умеет ни атаковать, ни защищаться. Американец делал с ним все, что хотел, и словно специально, чтобы подольше демонстрировать свое преимущество, затягивал матч. Рефери остановил его в десятом раунде, когда не остановить было уже нельзя: Макгрегор совершенно потерялся.

В случае с Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну, впрочем, есть фишка, добавляющая событию капельку интриги. И это не столько серьезная с виду подготовка камерунца к поединку, в которой принял активное участие сам великий Майк Тайсон, еще один «очень плохой парень», сколько его бэкграунд. Нганну никогда до сих пор не состязался именно в боксе — ни в любительском, ни в профессиональном, но всю славу в MMA, и от этого никуда не денешься, он заработал фактически одним чересчур эффективным козырем — не просто мощным, а страшным ударом. Он укладывал на настил без шансов подняться крепчайших противников — Андрея Орловского, Алистара Оверима, Кертиса Блейдса, Кейна Веласкеса, Жуниора дус Сантуса, Жаирзинью Розенстрайка.

Как-то его силу измерили на приборе PowerCube. Показатель — 129161 — стал рекордным в истории замеров. Они, правда, обошли стороной большинство выдающихся боксеров-супертяжей, но цифра все равно впечатляющая. Да в общем, все, кому довелось попасть под кулак Нганну, подтверждают, что ощущения после рандеву с ним действительно такие, будто в тебя врезается на скорости грузовик.

Про удар Франсиса Нганну говорил, естественно, и ставший на время его ментором Майк Тайсон. Он, по сути, единственная надежда камерунца биться с Тайсоном Фьюри достойнее, чем Конор Макгрегор бился с Флойдом Мейуэзером. Хотя, надо полагать, Нганну, даже не выполнив такого рода задачу, будет вполне удовлетворен, если, как и Макгрегор, преуспеет в ином аспекте. Эксперты, не пряча сарказм, именовали бой 2017 года «цирком». Но этот цирк благодаря раскрутке и харизме артистов принес гигантские поступления, львиная доля которых пошла на оплату гонораров американцу и ирландцу. Предполагается, что Флойд Мейуэзер заработал тогда $280 млн, Конор Макгрегор — в два с лишним раза меньше, $130 млн, но все равно такие деньги в MMA ему не светили.

Алексей Доспехов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...