В Краснодаре будут судить экс-полицейских, получивших взятку от пьяного водителя

В Краснодаре в суд направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении двух бывших сотрудников ДПС, подозреваемых в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Кроме того, будут судить их посредника во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В феврале 2022 года в станице Новопокровской сотрудники ДПС увидели около кафе припаркованный автомобиль. Они предположили, что его владелец находится в кафе и, возможно, употребляет алкоголь. Когда мужчина вышел из заведения и поехал, инспекторы его остановили. У водителя были визуальные признаки алкогольного опьянения, поэтому инспекторы решили направить его на освидетельствование с дальнейшим привлечением к административной ответственности.

35-летний пассажир вышел на улицу и предложил полицейским урегулировать вопрос за 30 тыс. руб. Полицейские согласились и договорились о встрече, поскольку нужной суммы у водителя не было. На следующий день посредник сообщил о случившемся следователю.

16 февраля 2023 года после получения взятки полицейских задержали сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по краю. В ходе следствия бывшие инспекторы ГИБДД полностью признали вину и сотрудничали со следствием.

Татьяна Ручкина

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