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Коммерсантъ FM
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Нацбанк Казахстана предложил ужесточить выдачу банковских карт нерезидентам

Национальный банк Казахстана разработал проект, которым предлагается ужесточить правила выдачи банковских карт нерезидентам республики. Документ финансового регулятора опубликован на портале «Открытые нормативно-правовые акты». На публичном обсуждении проект постановления будет находиться до 9 ноября.

«Иностранцу и лицу без гражданства, временно пребывающему или постоянно проживающему в Республике Казахстан, выпуск платежной карточки осуществляется при условии представления ими соответственно разрешения на временное проживание в Республике Казахстан или разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, полученного в соответствии с законом Республики Казахстан "О миграции населения"»,—говорится в новом пункте правил выдачи платежных карт казахстанскими банками.

Необходимость данного требования регулятор объяснил минимизацией рисков использования карт нерезидентами Казахстана для противоправных операций, в том числе по незаконному обороту наркотиков и игорному бизнесу. Согласно новым правилам, получить платежную карту можно будет только при личном присутствии и на основании документов, подтверждающих обоснованность нахождения на территории Казахстана. К таким документам, в частности, относятся трудовой договор, договор обучения или вид на жительство.

В феврале власти Казахстана ужесточили требования к эмигрантам, желающим получить легальный статус. Теперь для оформления разрешения на временное проживание заявитель должен прийти на прием в госорган вместе с владельцем недвижимости, в которой планирует проживать. Тем же, кто претендует на вид на жительство, теперь нужно будет предъявлять загранпаспорт. Ранее было достаточно внутреннего документа гражданина России.

О том, как Казахстан ужесточил правила пребывания иностранцев в стране,— в материале «Ъ FM».

Милена Костерева

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