Майк Джонсон избран спикером Палаты представителей США

Спикером Палаты представителей Конгресса США избран конгрессмен от Луизианы, республиканец Майк Джонсон, выступающий против помощи Украине. Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп сообщил, что из господина Джонсона получится «фантастический спикер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Джонсон

Фото: Nathan Howard, Reuters Майк Джонсон

Фото: Nathan Howard, Reuters

По информации телеканала CNN, Майк Джонсон в ходе голосования получил 220 голосов конгрессменов, его соперник, демократ Хаким Джеффрис получил 209 голосов.

Господин Джонсон впервые был избран в Конгресс в 2016 году, сейчас он занимает пост зампредседателя Республиканской конференции Палаты представителей. Политик считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа. В мае прошлого года Майк Джонсон голосовал против пакета помощи Украине в размере $39,8 млрд и обещал, что будет блокировать поддержку Киева и в дальнейшем. По его словам, требуется полная ясность относительно того, как Киев расходует полученные средства. Господин Джонсон входит в юридический комитет нижней палаты Конгресса США, а также в ее комитет по делам Вооруженных сил.

Палата представителей США избрала спикера с четвертого раза. До этого ни один из выдвинутых республиканцами и демократами кандидатов не смог получить достаточное число голосов. Временным спикером палаты являлся республиканец Патрик Макгенри, однако его полномочия были ограничены. Из-за этого законодательный орган не мог проводить полноценные заседания и не мог голосовать по значимым вопросам, в том числе по бюджету на 2024 финансовый год (начался 1 октября), а также относительно выделения Украине и Израилю новой крупной военной помощи.

Предыдущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти был смещен с должности председателя палаты в ходе голосования 4 октября. Пост спикера Палаты представителей господин Маккарти занимал с начала января нынешнего года. Ранее Палата представителей ни разу в своей истории не отстраняла спикера от должности.

Александр Кислов