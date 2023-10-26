«По щучьему велению» претендует на кассу

В российский прокат выходит сказочный блокбастер «По щучьему велению». Фильм снял Александр Войтинский, в продакшене также участвовали создатели кино-сказки «Конек-Горбунок». Бюджет новинки официально не называется. «Ведомости» в начале лета писали о заявленных на питчинге Фонда кино 980 млн руб. Однако эксперты называют сумму невозможно большой для такого фильма. По словам режиссера, игровую картину сняли по мотивам сказки «По щучьему велению» и включили в нее разных персонажей русского фольклора. Щуку, Кота Баюна и Лягушку сделали анимированными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глобус-фильм; Кинокомпания CTB Фото: Глобус-фильм; Кинокомпания CTB

По предпродажам на премьерный уикенд «По щучьему велению» обогнал все фильмы этого года, кроме «Вызова», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Лента уже заработала 16,5 млн руб. Вероятно, новинка свою аудиторию найдет, говорит кинокритик “Ъ” Юлия Шагельман:

«Картина достаточно динамичная, дети на ней не заскучают. Про взрослых говорить сложнее, но для них предусмотрены шутки, кот с голосом артиста Сергея Бурунова, который поет приблатненную песню. Все это ярко, красочно, явно видно, что, хотя это экранизация русских сказок, конечно, создатели ориентировались на голливудские образцы, на Disney. У меня есть ряд вопросов к мессенджу фильма и к характерам персонажей, но при этом, если говорить о чисто технических вопросах, то здесь все сделано на высоком уровне».

Детские фэнтези в российских кинотеатрах традиционно пользуются успехом. В 2017-м больше других отечественных лент собрала первая часть «Последнего богатыря». А третий фильм франшизы в год своего проката разделил лидерские позиции со сказкой «Конек-Горбунок». Главная премьера этого года — «Чебурашка» — заработал больше, чем любой другой фильм отечественного производства — около 7 млрд руб.

«По щучьему велению», скорее всего, тоже будет кассовым кино и может заработать 1 млрд руб., считает генеральный директор российского представительства компании Comscore Роман Исаев:

«Ожидаемый семейных релиз, ведь с выхода "Леди Баг" в августе ничего сопоставимого для детей и для семейной аудитории не было. У кинотеатров на это фильм большие ставки прежде всего потому, что ядром аудитории, которая ходит в кино, являются семьи, зрители с детьми. Им давно не предлагалось большого российского кино, и вот сейчас, наконец-то, семейная аудитория в кинотеатры должна пойти.

Естественно, никто в ближайшее время не сможет переплюнуть "Чебурашку". Ни о каких сопоставимых цифрах речи быть не может, но, если "По щучьему велению" соберет кассу хотя бы в вилке от 0,5 млрд руб. до 1 млрд руб., это будет тоже большой успех. Все зависит от того, насколько у него будет хороший "сарафан". Семейный зритель достаточно избирателен, избалован, и много факторов должны сложиться, чтобы фильм стал успешным».

В ближайшее время на экраны выйдут и другие фильмы-сказки. В производстве находятся «Волшебник Изумрудного города», «Бременские музыканты», «Огниво», «Летучий корабль», «Хозяйка Медной горы», а также спин-офф «Последнего богатыря» — «Первый богатырь».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова