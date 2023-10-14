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Коммерсантъ FM
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Все смешалось в доме Ашеров

Как сюжет рассказа Эдгара Алана По стал основой киноистории о семье Саклеров

На Netflix состоялась премьера мини-сериала «Падение дома Ашеров». Шоу основано на одноименном рассказе Эдгара Алана По. В произведении американского писателя действие происходит в XIX веке, а в сериале события разворачиваются в наши дни. Как и в оригинальном рассказе, центральные персонажи шоу — Родерик и Маделин Ашер. Брат и сестра — крупные предприниматели, владеющие фармацевтической компанией. В первой серии выясняется, что все дети Родерика погибли. К убийствам наследников бизнес-империи причастна таинственная женщина, которая как-то связана с прошлым главы семьи Ашеров.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Роль Родерика Ашера исполнил Брюс Гринвуд. Он, в частности, сыграл президента Джона Кеннеди в картине «Тринадцать дней». Появляется в сериале и Марк Хэммил, известный по образу Люка Скауокера из киноэпопеи «Звездные войны».

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Шоу-раннер «Падения дома Ашеров» — режиссер Майк Флэнаган. Большинство англоязычных критиков высоко оценили его работу. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у него 89% положительных отзывов. Сериал, хоть и основан на творчестве Эдгара По, на самом деле посвящен реальной истории, связанной с опиоидным кризисом в США, отмечает кинокритик портала «Киноафиша» Ольга Корф:

«Хоррорные элементы сделаны очень слабо. Они не пугают и предсказуемы, в отличие от других проектов Флэнагена. Но, скорее всего, это обусловлено тем, что он изначально задумал делать философскую драму, нежели фильм ужасов в таком классическом виде. Рассказ, на котором основан сериал, и, собственно, который дал ему имя — "Падение дома Ашеров" — это лишь отправная точка.

На деле в сюжете берется за основу реальная история о семье Саклеров, которая в свое время подсадила Америку на опиоиды и заработала миллиарды на своей фармацевтической компании Purdue Pharma. И как раз на этот сюжет наслаивается и канва рассказа "Падение дома Ашеров", и многие другие истории из разных новелл Эдгара По, в числе которых "Сердце-обличитель", "Черный кот". А, наверное, самым интересным образом там адаптируется "Маска красной смерти". В оригинале, напомню, это был рассказ, который описывал бал-маскарад во время чумы. В этой адаптации бал-маскарад превратился в наркотическую оргию богачей».

Для Флэнагана это последний проект в рамках контракта с Netflix. Режиссер снял для платформы несколько мини-сериалов в жанре хоррор. Все эти шоу получили в основном хвалебные рецензии. Он, к примеру, экранизировал роман Шерли Джексон «Призрак дома на холме». После «Падения дома Ашеров» Флэнаган начнет работать на сервис Amazon Prime.

Завершение сотрудничества с режиссером вписывается в новую концепцию развития Netflix и всей индустрии стриммингов, считает киноэксперт, колумнист издания «Московские новости» Даниил Ротштейн:

«Мы находимся в конце эры, когда стриминговые сервисы разбрасывались деньгами в любых людей с каким-то минимальным портфолио и надеялись, что все это внезапно и сильно выстрелит. Этот подход заменяет поиск более долгоиграющих "денежных коров". Netflix очень активно ищет замену "Очень странным делам" и "Ведьмаку". Да, у них по-прежнему будет задача демонстрировать, что у них есть разные форматы, и минисериалы, которые заканчиваются одним сезоном, но бюджеты, выделяемые на эту охоту, будут сокращаться.

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Amazon по-прежнему находится в этой стадии. Он забрал Флэнагена. Но это странно, например, когда у них есть контракт с Фиби Уоллер-Бридж, автором очень успешного сериала "Дрянь". В рамках этого контракта она в год получает миллионы долларов и не делает ничего, нет никакого выхлопа, ничего не написано, ничего не запущено. Они ей платят в надежде, что, может, в какой-то момент она что-то суперуспешное для них выпустит. На рынке из готовых играть в эти игры, судя по всему, остался только Amazon. Стриминг привязан к огромной корпорации с гигантским оборотом, он является непрофильным активом, они пока еще могут позволить себе вот эти вот игры».

Помимо мини-сериалов для Netflix, Флэнаган также снимал хорроры для большого экрана. В его фильмографии есть экранизация романа Стивена Кинга «Доктор Сон». Картина с Юэном Макгрегором в главной роли вышла в 2019 году, собрала в прокате скромную сумму и стала для компании Warner Bros. провальным проектом.

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