Кинофестиваль лишили «Сказки»

В Москве отменили показ фильма Александра Сокурова «Сказка»: картина должна была завершить международный кинофестиваль «Каро.Арт» в воскресенье, 15 октября. Однако организаторы мероприятия сообщили об изменении в программе и принесли извинения зрителям. Сам режиссер написал в соцсетях, что причина отказа — распоряжение властей. Он расценил действия Министерства культуры как антиконституционные и сравнил ситуацию с советскими временами цензуры. Также Александр Сокуров уверен, что «Сказке» не выдадут прокатное удостоверение в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

События в фильме разворачиваются в годы Второй мировой войны, но это полностью вымышленный мир, рассказал главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Летом этого года он организовывал показ картины в Санкт-Петербурге:

«Проблематика в ленте такая: раздвоенные признаки Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина, этих исторических деятелей, ходят по некому лимбу или чистилищу и разговаривают друг с другом и сами с собой о том, как бы им проникнуть на аудиенцию к Богу. Последний им отвечает, чтобы они еще погуляли. То есть это фильм-сон об истории, как "Человеческая комедия" у Данте. Это картина-размышление современного классика.

Если вы посмотрите фильмографию Александра Сокурова, то он довольно долгое время выпускал по два, а то и по три ленты в год. Затем из-за того, что он тратил много времени на преподавание, образовалась некая лакуна.

После фильма "Фауст" вышла картина про Лувр, и лишь сейчас — "Сказка". Понятно, что, когда режиссер уровня такого долго не снимает, интерес к новинкам от него будет огромным. Тем более эта картина новаторская, она составлена из кинохроники, у нее очень интересный, мне кажется, совершенно авангардный визуальный ряд. Такого не было.

Мне показалось, что есть огромный зрительский интерес к этому фильму, спровоцированный тем, что его долго ждали с момента премьеры на фестивале в Локарно».

“Ъ FM” направил запрос в Министерство культуры и ожидает ответа. В пресс-службе «Каро» — организатора мероприятия — от комментариев отказались. Премьера фильма прошла на кинофестивале в Швейцарии летом 2022 года.

Александра Сокурова также приглашали с этой работой в Канны, однако тот отказался. По его словам, его картина слишком серьезная и не впишется в программу. Запрет показа «Сказки» — уже не подобный первый случай, напомнил кинокритик Егор Москвитин:

«То, что один за другим фильмы не получают прокатного удостоверение или теряют их, как недавно было с якутским фильмом "Айта", который призывает к какому-то товариществу и совместному выживанию и ни в коем случае не осуждает ни один из двух народов, тревожная тенденция.

Фильмы сами по себе обладают как созидательным, так и разрушительным началом. Поэтому очень важно делать так, чтобы картины выходили с всеобщей национальной и профессиональной культурологической дискуссией вокруг, потому что тогда мы могли бы брать из них лучшее и защищаться от худшего.

А когда ленты не появляются в прокате, то и дискуссии не происходит, равно как рефлексии, самоисцеления или объединения».

В сентябре 2023 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта». Роскомнадзор также потребовал удалить его из онлайн-кинотеатров, в ведомстве отметили, что в картине демонстрируют неравенство по национальному признаку.

На сторону режиссера встал глава Якутии Айсен Николаев, депутаты Госдумы и Александр Сокуров. Режиссер не нашел в фильме признаков национализма и заметил, что такие запреты могут погубить российскую киноиндустрию.

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Елена Тюленева