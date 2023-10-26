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Коммерсантъ FM
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Mercedes-Benz отчитался за квартал в условиях «слабого» рынка

Как следует из опубликованной Mercedes-Benz отчетности за третий квартал, выручка компании снизилась на 1,4% в годовом исчислении и составила €37,2 млрд. Показатель EBIT упал на 6,8%, до €4,8 млрд, чистая прибыль также упала — на 7%, до €3,7 млрд. Доход на одну акцию упал на 6%, до €3,44. Из трех подразделений компании рост выручки показало только производство минивэнов, микроавтобусов, компактных фургонов — на 14,6%, до €4,9 млрд.

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Представляя результаты, руководство Mercedes-Benz указало на состояние рынка, который назвало «слабым» с «серьезной ценовой конкуренцией, особенно в сегменте электромобилей». По словам финансового директора Mercedes-Benz Харальда Вильгельма, когда участники рынка начинают продавать электромобили по ценам ниже, чем цены автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, притом что производство электромобилей стоит дороже, «возникает очень жесткая ситуация».

«Я с трудом могу себе представить, чтобы нынешнее положение было терпимым для всех»,— сказал он. При этом в Mercedes-Benz не намерены отказываться от намеченных целей по продажам электромобилей, однако ожидают, что смогут подкрепить показатели выручки более высокими продажами автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, если рентабельность электромобилей окажется ниже расчетной.

Акции Mercedes-Benz после публикации отчетности упали более чем на 6%, до самого низкого уровня почти за целый год.

Алена Миклашевская

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