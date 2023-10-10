В Петербурге за сезон на арендованных электросамокатах совершили около 25 млн поездок

Жители и гости Санкт-Петербурга в сезоне 2023 года совершили на арендованных электросамокатах около 25 млн поездок общей протяженностью более 60 млн км., сообщили 10 октября в пресс-службе комитета по транспорту.

В ведомстве отметили, что в городе насчитывается около 37 тыс. арендных самокатов, с операторами которых проработан ряд новых предложений на новый сезон 2024 года.

По словам заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова, среди инициатив на следующий сезон рассматривается возможность верификации пользователей средств индивидуальной мобильности через «Госуслуги». Такая мера должна исключить аренду электросамокатов несовершеннолетними.

Также самокаты планируют оснастить датчиками, которые запрещают движение на них двух и более лиц. Среди других инициатив — введение обязательного страхования ответственности для пользователей и прочее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском парламенте предлагают запретить кикшеринг до 2027 года.

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