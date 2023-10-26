Активы омской «АВА Компани» выставлены на торги за 1 млрд рублей

Имущественный комплекс омской «АВА компани», развивавшей в регионе деревообработку, выставлен на торги за 1 млрд руб. В составе лота: здания и сооружения, земельные участки, различное оборудование, комплектующие и инструменты, техника, автопарк, мебель и т.д.

Также на продажу в составе еще 37 лотов выставлена автотехника (на 16,8 млн руб.), в том числе специализированная, и готовая продукция (7,6 млн руб.). Планируется, что торги состоятся 29 ноября.

ООО «АВА Компани» признано банкротом банкротом в декабре 2018 года. На тот момент в реестр кредиторской задолженности компании было включено более 200 млн руб. Компания с 2007 года занималась глубокой переработкой березы, выпуская пиломатериал, мебельный щит и мебельные заготовки, доска для пола, паркет, производство комплектов готовой мебели из массива березы и т.д.

Как сообщается на сайте Lesprom, предприятие было включено в реестр приоритетных федеральных программ Министерства промышленности и торговли РФ, также оно стало первым российским предприятием, вошедшим в американскую ассоциации лесопереработчиков лиственных пород (NHLA). По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% с 2020 года – у московского ООО «Профит феллоушип».

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Лолита Белова, Оксана Павлова