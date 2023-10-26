ВРП Алтайского края превысит 1 трлн рублей при сокращении в сельском хозяйстве

Объем валового регионального продукта (ВРП) Алтайского края в 2023 году составит, по предварительной оценке, 1,046 трлн руб. Он превысит показатель прошлого года на 50,7 млрд руб.

Данные привел врио заместителя председателя правительства Алтайского края, министра экономического развития Анатолий Нагорнов. Он выступил на сессии законодательного собрания региона с докладом о прогнозе социально-экономического развития края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно прогнозу, в 2024 году ВРП при базовом варианте развития региона в 2024-2026 годах вырастет еще на 7,8% до 1,281 трлн руб.

«В промышленности в текущем году, как и в прошлом, предприятия наращивают выпуск продукции. За восемь месяцев прирост составил 6,8%... За январь-сентябрь текущего года прирост составил 7,1%»,— сообщил депутатам господин Нагорнов. По итогам 2023 года индекс промышленного производства ожидается на уровне 105,8%.

Сельское хозяйство же в 2023 году ожидает снижение объемов производства до 225,4 млрд руб. (90,1% к результату 2022-го). «В этом полевом сезоне аграрии работали в условиях дефицита осадков, в связи с чем был введен режим чрезвычайной ситуации»,— напомнил врио зампредседателя правительства. К настоящему времени убрано 96% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 4,35 млн т зерна. Планируется, что в 2024 году в Алтайском крае объем сельхозпроизводства увеличится до 269,1 млрд руб., в 2026-м — до 292,3 млрд руб.

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Валерий Лавский