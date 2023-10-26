Экс-директор Госархива Приморья приговорен к шести годам колонии за коррупцию

Первомайский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор бывшему директору Государственного архива Приморского края Александру Видякину и двум его подельникам. Экс-чиновник и его сообщники признаны виновными, в зависимости от роли каждого, в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила прокуратура Приморья.

В ходе судебного процесса установлено, что Видякин получил через посредника четыре взятки в размере 250 тыс. руб. каждая за «подмену в архивных делах 1988–1989 годов четырех правоустанавливающих документов в отношении семи земельных участков» во Владивостоке. Эти фиктивные документы затем послужили основанием для «перехода права собственности на землю в пользу заинтересованных лиц». Сумма ущерба, причиненного муниципалитету, оценивается в 5,5 млн руб.

В качестве наказания Александр Видякин получил шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Его подельники — семь с половиной и шесть с половиной лет колонии общего режима со штрафами в размере 6 млн и 5,4 млн руб. соответственно.

Алексей Чернышев, Владивосток