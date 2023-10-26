В Москве начался суд по делу о подготовке взрыва здания ФСБ на Лубянке

Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к слушанию уголовного дела в отношении шестерых человек, связанных с ИГИЛ (признана в РФ террористической и запрещена). По данным ФСБ, они планировали взорвать здание спецслужбы на Лубянке в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

С марта по апрель прошлого года, пишет ТАСС, подсудимые создали «террористическое сообщество под патронажем нескольких группировок», связанных с ИГИЛ. Взрыв планировался с участием террориста-смертника, утверждает следствие. Как сообщили в правоохранительных органах, участники группировки планировали выдвинуть условия российским властям — вывести войска с территории Сирии.

Речь идет о пяти уроженцах Таджикистана и одном уроженце Дагестана в возрасте от 19 до 25 лет. Следствие считает, что они планировали «приобрести глицерин и шайбы для создания поражающих элементов взрывного устройства». Защита подсудимых утверждает, что уголовное дело «политизировано».

При этом, как отмечает ТАСС, на стадии предварительного расследования пятеро из шестерых фигурантов дела признали вину полностью или частично. Дело в отношении седьмого участника группировки выделено в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Лусине Баласян