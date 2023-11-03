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Коммерсантъ FM
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Яну Давыдову ждут в Москве

27 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Тамбов» мы рассказали историю Яны Давыдовой из Тамбовской области («Яна и стеклянные звери», Алексей Каменский). 29 октября девочке исполнилось 15 лет. У Яны сколиоз, он достиг уже самой тяжелой, 4-й степени. Девочку нужно прооперировать: установить в пояснично-крестцовый отдел позвоночника жесткую металлоконструкцию, в грудной — динамическую, которая будет постепенно выправлять искривление. Сделать это за одну операцию могут в Клиническом госпитале на Яузе, но оплатить ее маме Яны не под силу. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 860 785 руб.) собрана. Мама Яны благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Яна Давыдова

Яна Давыдова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Яна Давыдова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 27 октября 17 859 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Тамбов», «Тула», «Самара», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 14 детям на 21 014 233 руб.

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