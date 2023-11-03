Особенная Соня

Соня Юртанова живет в Ульяновске с родителями, тремя братьями и сестрой. У девочки с рождения деформирована голова из-за того, что слишком рано срослись кости черепа. До двух лет мозг ребенка растет очень быстро — уже сейчас ему не хватает пространства для полноценного развития. Чем быстрее растет Соня, тем хуже приходится ее мозгу в тесной черепной коробке. Если ничего не сделать в ближайшее время, малышку ждет умственная отсталость, слепота и глухота. Чтобы этого не случилось, нужна срочная операция — хирургическая реконструкция черепа с применением специальных пластин, которые потом сами собой растворятся. Ее готовы провести в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко в Москве. Но госквоты на этот год уже закончились, а оплатить операцию стоимостью более 1,5 млн руб. многодетная семья не в состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соня — особенная девочка. Нежная и смелая. Обидчивая, но настойчивая. Любит стоять на своем

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Соня — особенная девочка. Нежная и смелая. Обидчивая, но настойчивая. Любит стоять на своем

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Анна, мама маленькой Сони, охотно и подробно рассказывает о своих пятерых детях. Но если характер и внешность старших она сравнивает друг с другом или дальними родственниками, то о Соне говорит совершенно по-другому. Соня — особенная и ни с кем не сравнимая. Нежная и при этом смелая. Немного обидчивая, но настойчивая. Любит стоять на своем.

Пока мы говорим с Анной, Соня настойчиво требует маму. Ей нужна мама прямо сейчас. Никаких компромиссов. Только папа может помочь — и он уносит дочку в другую комнату, старается отвлечь на некоторое время.

— Соню у нас в семье называют «мамщицей»,— рассказывает Анна.— Не может без меня, часто просится на ручки.

Анна не воспринимает такое поведение дочки как проблему или недостаток — для нее это скорее лишнее свидетельство того, что Соне пока требуется больше внимания. Однако и самостоятельности девочке тоже не занимать.

Вот Анна готовится к ужину — нарезала селедку, выложила на тарелку, поставила тарелку на стол. Отвернулась на минуту к плите, а Соня уже уселась за стол и уплетает кусочек рыбы, аккуратно держа его двумя руками и объедая косточки. Вкусно! И ничего, что селедка не детская еда и предназначалась на ужин взрослым.

Вот Соню нянчит ее шестилетняя сестра Маша. Моет с ней руки после прогулки, играет, учит рисовать. Однако младшей в какой-то момент надоедает играть. И даже если Маша предлагает что-то интересное, Соня решительно разворачивается и уходит, всем видом выказывая недовольство.

Зато с четырехлетним Федей она общается трепетно, обнимает и целует на ночь и вообще ведет себя как его большой друг — только маме и Феде разрешает катить свою коляску.

Когда Соня только родилась, Анну встревожили слова акушерок о том, что у ребенка что-то неладное с головой. Врач на вопрос обеспокоенной мамы ответила, что у девочки небольшая асимметрия лица, кривошея, но это часто бывает и со временем само пройдет.

Не прошло. Анна обошла множество специалистов в Ульяновске, малышке назначали массаж, электрофорез, но с возрастом все больше проявлялась асимметрия лица, стал заметнее выступ на лбу слева.

Когда Соне исполнилось одиннадцать месяцев, Анна повезла ее на консультацию к нейрохирургу в частную клинику. Тогда впервые прозвучали слова о преждевременном сращении костей черепа и о том, что ребенку необходимо хирургическое лечение. Главный внештатный нейрохирург Ульяновска вердикт коллеги подтвердил и направил Соню на обследование в московский НМИЦ нейрохирургии, к доктору Леониду Сатанину. Нейрохирург, только взглянув на девочку, заявил, что ей необходима операция, и как можно скорее, поскольку высока вероятность задержки в развитии, проблем со слухом, зрением и речью.

Соня действительно еще толком не говорит, только слоги «ма» и «па» у нее хорошо получаются.

Анна признает, что, хотя Соня и особенная, в чем-то неизбежно приходится сравнивать ее со старшими. Они раньше начали говорить и ходить. А Соня научилась ходить только несколько недель назад, после долгих попыток. Получилось! Теперь девочка ходит сама, правда, голова у нее неизменно склоняется к левому плечу. И долго так продолжаться не может.

— Мы очень ждем операцию,— говорит Анна.— Надеемся, что после нее Сонечка выправится, сравняется с другими детьми — она же еще маленькая, у нее все впереди.

Для спасения Сони Юртановой не хватает 797 220 руб. Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «У Сони врожденная деформация головы и лица, характерная для преждевременного сращения коронарного шва справа, уплощение лобной кости, асимметрия глазниц. Вследствие недостаточного расширения полости черепа в период наиболее активного роста мозга — до двух лет — данная патология приводит к повреждению головного мозга. Чтобы предотвратить опасные осложнения, девочке требуется срочная операция — микрохирургическая реконструкция костей свода черепа с использованием саморассасывающихся пластин. В результате Соня будет нормально расти и развиваться». Стоимость операции 1 518 220 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 797 220 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Соню Юртанову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Сониного папы — Ильи Михайловича Юртанова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Ульяновская область