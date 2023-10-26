Крымское казино поставило на инвестора

Структуры экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева примут участие в реализации начатого компанией Аркадией Ротенберга крымского туристического проекта. Речь идет о комплексе с игорной зоной на месте недостроенного санатория «Фортуна» в окрестностях Ялты. Инвестиции в него могут превысить 12,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ткачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Ткачев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ООО «Инвест проект» Андрея Скока получило 50% в ООО «Искусство развлечений», которому, в свою очередь, принадлежит компания «Кипарис», развивающаяся туристический проект в Крыму, обнаружил “Ъ” в СПАРК. Господин Скок управляет активами экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, ему также принадлежит ООО «Горные вершины», выкупившее у госкомпании «Кавказ.РФ» горнолыжный курорт «Архыз».

Ранее собственником «Кипариса» назывался Аркадий Ротенберг, экс-гендиректор компании Нелли Шатова подтверждала это телеканалу «Крым 24». Представитель господина Ротенберга и в группе Mantera (развивает активы Александра Ткачева в турбизнесе) от комментариев отказались.

«Кипарис» летом 2021 года за 210 млн руб. выкупил имущество недостроенного санатория «Фортуна» в поселке Кацивели в 25 км от Ялты и 4,5 км от Симеиза. Его начали возводить в 1972 году как ведомственную здравницу, но завершить работы не удалось. На месте санатория еще осенью 2019 года предполагалось создание игорной зоны «Золотой берег». Тогда ею занималось ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», также связанное с Аркадием Ротенбергом. Но официальных сообщений о ходе строительства не было.

Летом 2021 года Нелли Шатова говорила телеканалу «Крым 24» о планах построить в Кацивели игорную зону, гостиницу на 500 номеров, развлекательные центры, рестораны и сопутствующую инфраструктуру.

Она не исключала привлечения в проект и профильного оператора. Планировалось, что стройка займет около трех лет. В феврале 2022 года в эфире «Вести Крыма» был сюжет о старте реконструкции «Фортуны».

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич предполагает, что стоимость строительства качественного объекта в этой локации составит 20–25 млн руб. за номер. Исходя из объема в 500 номеров инвестиции в объект могут составить 10–12,5 млрд руб. Но эксперт сомневается, что речь пойдет о возведении всего заявленного объема: вероятно, параметры сократятся, а часть гостиничных номеров будет перепрофилирована в апартаменты на продажу. Расходы на возведение сопутствующих объектов составят около 300 тыс. руб. за 1 кв. м, предполагает он.

4,2 миллиона человек составил турпоток в Крым в январе—августе 2023 года, по данным Росстата.

Для структур Александра Ткачева проект в Крыму может стать не первой игорной зоной. Компания бизнесмена занимается развитием курорта «Красная Поляна», в состав которого входит культурно-развлекательный центр «Казино Сочи». Согласно данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий, в целом игорную зону «Красная Поляна» в прошлом году посетили 700 тыс. человек. В организации рассчитывают, что трафик всех подобных территорий в этом году вырастет, но цифр не приводят.

Станислав Ивашкевич считает, что проект с игорной зоной в Крыму может быть удачным, но оговаривается, что его судьба во многом зависит от геополитических трендов. Ситуация на туристическом рынке Крыма остается напряженной с весны 2022 года из-за ограничения работы аэропорта и информационного фона. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что за два последних года поток гостей на полуостров сократился примерно в полтора раза, в этом году регион посетит около 4,5 млн человек. По его прогнозам, в следующем году турпоток на полуостров, вероятно, сохранится на текущем уровне.

Господин Ромашкин обращает внимание, что сейчас в Крыму заметно не хватает всесезонных развлечений. Игорная зона, равно как и создание современных парков развлечений, шопинг-центров, качественных ресторанов, по его мнению, может восполнить этот пробел.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев