«Делать не только лимитированные выпуски, но то, что нужно всем»

В Цюрихе вручена Hublot Design Prize — ежегодная премия, которую часовая компания Hublot учредила в 2015 году, чтобы поддержать молодых дизайнеров самых разных специализаций — от моды и книжной графики до промышленного дизайна. Премия демонстрирует, какова сегодня дизайн-сцена, каков сам дизайн, а также ставит вопрос: а что такое вообще дизайн в современном мире?

Интервью и текст: Елена Стафьева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жюри Hublot Design Prize. Слева направо: Таванда Чивеше, Элис Роусторн, Марва Гриффин и Ханс-Ульрих Обрист

Фото: Courtesy of Hublot Жюри Hublot Design Prize. Слева направо: Таванда Чивеше, Элис Роусторн, Марва Гриффин и Ханс-Ульрих Обрист

Фото: Courtesy of Hublot

Вопрос про дизайн в современном мире я задаю Хансу-Ульриху Обристу, одному из самых влиятельных современных арт-кураторов и председателю жюри Hublot Design Prize. Отвечая на него, Обрист говорит о том важнейшем качестве, которое вообще определяет контуры любого современного искусства, хоть изящного, хоть прикладного.

— В дизайне сегодня невероятно много разнообразия. Если посмотреть на список наших номинантов и победителей за годы существования премии, то там есть дизайнеры практически всех направлений. Например, Тебе Магугу и Самюэль Росс были номинированы как фешен-дизайнеры, но Росс сегодня не только дизайнер моды или промышленный дизайнер, он занимается визуальным искусством — и это хороший пример подвижности определения «дизайн». Рассмотрены и премированы были также графический дизайн, социальный дизайн, дизайн окружающей среды, промышленный дизайн — за эти восемь лет мы покрыли весь диапазон. Разнообразие — часть ДНК Hublot, но нет никакой случайности в том, что компания создала эту премию именно с ECAL (Ecole cantonale d'art de Lausanne — Лозаннская школа искусств), известной своим универсальным подходом.

История создания премии в 2015 году, которую упоминает тут Обрист, связана с именем Пьера Келлера, ныне уже покойного директора ECAL, который пришел с идеей такой премии к Hublot, и ее CEO Рикардо Гвадалупе. Hublot идею горячо поддержал. Это был год десятилетнего юбилея их флагманских часов Big Bang, и премия с таким широким пониманием дизайна прекрасно соответствовала генеральной идее Big Bang, да и вообще всей деятельности Hublot — Fusion Concept: разнообразие и неожиданность сочетаний технологий, материалов, стилей. И с тех пор молодым дизайнерам ежегодно присуждаются главная Hublot Design Prize и Pierre Keller Prize, названная в честь инициатора премии.

Современные дизайнеры, особенно молодые, гораздо больше сосредоточены не на работе с отдельными объектами, а на действиях, связанных с различными сообществами. Обрист, говоря о новом поколении «гибридных дизайнеров», отмечает меньший фокус на предметах и большую озабоченность проблемами социума и окружающей среды. И для Hublot Design Prize нынешний год был отмечен именно социальным дизайном.

Обе премии были вручены проектам, где социальная вовлеченность, идея воздействия дизайна на жизнь комьюнити, была ключевой. Главную премию Hublot Design Prize и 80 тыс. франков получила дизайнер из Индии Аки Тами. Жюри отметило «подвижную мультидисциплинарную практику, отраженную в перформансах, рисунках, постерах, зинах (zine, журнал собственного производства) и искусстве, которое она создает». За этой «подвижной мультидисциплинарностью» скрывается полный настоящий страсти активизм, в который вся эта арт-работа вплетена и который своим неотразимым обаянием покорил на конкурсе, кажется, всех — не только жюри.

Проект Аки Тами — это Sister Library в Мумбае, в котором сама она живет и работает с 15 лет. Аки Тами происходит из гималайского племени Thangmi, это коренная народность, не включенная в кастовую систему, что означает, как говорит Тами, что «нас просто нет». Ее проект, как и вообще вся ее деятельность, посвящен борьбе с патриархальной системой: в Sister Library собрано все, что сделано женщинами,— книги, журналы (в том числе рукописные), комиксы и т. д. Значительную часть фонда этой библиотеки составило собственное собрание Тами. Она говорит, что чтение всего написанного женщинами, от Вирджинии Вульф до самодельных журналов, сделало ее такой, какова она сейчас есть, дало ей самоидентификацию. Основывая Sister Library, она хотела создать безопасное пространство для женщин вне кастовых и социальных границ, где они могли бы взять в руки книги, недоступные им в их повседневности, и получить представление о другом мире, о других возможностях, другой жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аки Тами Фото: Rachel King Аки Тами. «Sister Library» Фото: Aqui Thami Следующая фотография 1 / 2 Аки Тами Фото: Rachel King Аки Тами. «Sister Library» Фото: Aqui Thami

Главный знак Sister Library — яркий барби-розовый цвет как перевернутый символ кукольной женственности: книги в библиотеке стоят на розовых полках, розовые стикеры и розовые постеры Тами и ее соратницы используют в своих акциях, обклеивая ими стены, заборы, столбы. Фактически это первая феминистская библиотека в Мумбае, существует она исключительно на пожертвования, и Hublot Design Prize чрезвычайно поможет Sister Library. И, конечно, этот проект — дизайн/искусство прямого действия, с которым связана сама идея сестринства, объединения и поддержки женщинами друг друга, дизайн, имеющий непосредственное воздействие на социум — локальный, в виде женского комьюнити (сюда приходят женщины, работающие прислугой в этом районе, чтобы просто отдохнуть, воспользоваться туалетом, умыться), и потенциально более широкий, захватывающий другие группы (женщины приводят сюда своих детей и внуков).

Премию Pierre Keller Prize и, соответственно, 20 тыс. франков получил француз Габриэль Фонтана — «за его работу, использующую спорт как инструмент для пересмотра социальных ролей и норм, цель которой положительное воздействие на предвзятые интерпретации идентичности и инклюзивности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Габриэль Фонтана Фото: предоставлено Hublot Габриэль Фонтана. «Multiform» Фото: Iris Rijskamp Следующая фотография 1 / 2 Габриэль Фонтана Фото: предоставлено Hublot Габриэль Фонтана. «Multiform» Фото: Iris Rijskamp

Габриэль говорит, что школьная физкультура — неиссякаемый источник унижения, что сама идея лидеров и аутсайдеров, лежащая в основе командных спортивных игр, должна быть разрушена. Он разрабатывает спортивную униформу, цвета которой можно менять в процессе игры, демонтируя, таким образом, двуполярный спортивный мир — систему двух команд, лидеров и аутсайдеров. В частности, такой подход препятствует буллингу «ботаников», «дохляков» и прочих несчастных, для которых уроки физкультуры в школе — это настоящий кошмар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джерман Барнс Фото: Hublot Джерман Барнс. Инсталляция «ON/ » Фото: Steve Benisty Photography Джерман Барнс. «Intersect» Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 3 Джерман Барнс Фото: Hublot Джерман Барнс. Инсталляция «ON/ » Фото: Steve Benisty Photography Джерман Барнс. «Intersect» Фото: Hublot

Среди остальных четырех финалистов этого года трое также непосредственно связаны с социальным дизайном: Диима Ассаф из Иордании занимается созданием городских микролесов, которые, в отличие от парков и садов, максимально приближены к биоразнообразию настоящего леса и имеют устойчивое развитие; мультидисциплинарная лондонская Trifle Studio объединяет художников и дизайнеров с ограниченными возможностями; чикагский архитектор и дизайнер Джерман Барнс работает со связью архитектуры и идентичности — социальной, культурной, политической, расовой и этнической — и создает объекты на стыке архитектуры и дизайна для общественных пространств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Trifle Studio Фото: British Vogue Trifle Studio. «Комната для сомнений» Фото: Trifle Studio Диима Ассаф Фото: предоставлено Hublot Проект Диимы Ассаф Фото: Deema Assaf Следующая фотография 1 / 4 Trifle Studio Фото: British Vogue Trifle Studio. «Комната для сомнений» Фото: Trifle Studio Диима Ассаф Фото: предоставлено Hublot Проект Диимы Ассаф Фото: Deema Assaf

Но еще один проект никак не связан с решением социальных задач и сосредоточен исключительно на работе с материалом и формой. Голландец Джиб ван Сие увлечен связью между материалом и машиной, которая с ним работает,— он представил программу и некий электронный агрегат, который создает керамику с эффектом плетения, то есть сделанные на нем керамические элементы выглядят так, будто бы их сплели вручную из каких-то отдельных волокон. Эта чистая дизайнерская абстракция не могла, конечно, не произвести впечатления на Hublot с его страстью к исследованию материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Джиб ван Сие Фото: предоставлено Hublot Джиб ван Сие. «VESSELS» Фото: Jibbe van Schie Джиб ван Сие. «VESSELS» Фото: Jibbe van Schie Джиб ван Сие. «Woven translations» Фото: Jibbe van Schie Следующая фотография 1 / 4 Джиб ван Сие Фото: предоставлено Hublot Джиб ван Сие. «VESSELS» Фото: Jibbe van Schie Джиб ван Сие. «VESSELS» Фото: Jibbe van Schie Джиб ван Сие. «Woven translations» Фото: Jibbe van Schie

— Большинство этих дизайнеров заинтересовано в том, чтобы донести свою практику до как можно большего количества людей, они заинтересованы в обществе, максимально широком обществе, а не просто хотят работать над лимитированными выпусками. Делать вещи для всех — это очень важная сейчас идея. Как и другая очень современная идея — молодые дизайнеры хотят иметь разные источники дистрибуции, войти в другую систему распространения, а не только выставляться в галереях или музеях и продаваться в магазинах дизайна. Как, например, молодая корейская группа Post Archive Faction (PAF), у которой есть свой бренд одежды и свой магазин, но они продолжают заниматься искусством. Сейчас столько разных способов работать в этой области.

После этих слов Ханса-Ульриха Обриста уместно вспомнить уже упомянутого им Самюэля Росса, выигравшего Hublot Design Prize в 2019 году, создателя стритвир-бренда A-Cold-Wall*, который, продолжая выпускать одежду, занялся уже много чем, от мебели до арта, и вообще стал одним из заметных современных дизайнеров. И его отношения с Hublot переросли в рабочие — он стал послом бренда, а в 2022 году сделал часы Big Bang Tourbillon Samuel Ross, и вот буквально только что вышли вторые, Hublot Big Bang SR_A, лимитированной серией в 50 экземпляров. То есть стремление к массовости никак не исключает и готовности к лимитированным сериям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2022 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2022 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2022 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2023 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2023 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2023 года Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 6 Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2022 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2022 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2022 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2023 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2023 года Фото: Hublot Hublot Big Bang Tourbillon Samuel Ross 2023 года Фото: Hublot

— Я много работаю в разных жюри и вижу много досье, такая работа для меня — это всегда ресерч, и я люблю ее, потому что мы можем поддержать молодых в тот самый важный для их карьеры момент, когда они уже чего-то добились, но еще не очень известны. Но Hublot особая премия, потому что это своего рода выставка, встречи с живыми молодыми художниками и дизайнерами. И — что тоже очень интересно в случае Hublot — некоторые из них в конце концов начинают работать с компанией. Как, например, Росс — и это говорит нам о том, что он получил премию в тот самый нужный момент, когда готов был взлететь.

От себя добавим: пространство, где социальные действия могут мирно сосуществовать с лимитированными люксовыми сериями и где одно поддерживает другое, это и есть хорошо устроенное современное пространство разнообразных художественных/дизайнерских практик.

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