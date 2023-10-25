Пашинян заявил об отсутствии преимуществ от баз РФ в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью американской газете Wall Street Journal (WSJ) сказал, что не видит преимуществ в продолжении присутствия российских баз на территории Армении, но вывод войск РФ сейчас не обсуждается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что нужно понять контекст, в котором были сказаны слова господина Пашиняна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы пока не знаем, говорил ли он эти слова, и если говорил, то где, в каком контексте. У нас нет таких данных, а воспринимать Wall Street Journal как первоисточник мы не можем»,— сказал господин Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос о публикации газеты.

Сегодня, 25 октября, Wall Street Journal опубликовала интервью с Николом Пашиняном на тему военного конфликта в Нагорном Карабахе. В материале газеты в косвенной речи приводятся слова господина Пашиняна о том, что Армения ищет новых партнеров, поскольку «Москва не выполнила свои союзнические обязательства». «Он добавил, что из-за этого не видит никаких преимуществ в продолжении присутствия российских военных баз в Армении»,— говорится в тексте.

Позже на сайте правительства Армении было опубликовано видеоинтервью, которое легло в основу материала WSJ. В нем есть ответ господина Пашиняна, где говорится, что Армения не обсуждает вывод военных РФ со своей территории. «Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ»,— сказал господин Пашинян.

С 1995 года в городе Гюмри на севере республики была развернута 102-я российская военная база. В 2011 году срок ее дислокации был продлен до 2044 года. С ноября 2020 года в Нагорном Карабахе находится российский миротворческий контингент, срок его пребывания, определенный сторонами,— пять лет с возможностью продления. Никол Пашинян неоднократно заявлял, что российские миротворцы не выполняют условий договоренностей России и Армении по обеспечению безопасности в регионе. После боевых действий в Нагорно-Карабахской Республике 19–20 сентября российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения.

Подробнее о взаимоотношениях России и Армении в сфере безопасности — в материале «Ъ» «Республика Укрмения».