Теплу дадут выход

Как выяснил “Ъ”, ФАС хочет разрешить регионам в одностороннем порядке выходить из ценовых зон теплоснабжения, где применяется рыночная модель тарифообразования (метод «альтернативной котельной»). В службе ссылаются на жалобы регионов из-за резкого роста цен на тепло и на претензии прокуратуры. В ценовые зоны перешли уже 37 городов с объемом запланированных инвестиций в 285 млрд руб. Против инициативы выступает Минэнерго, называя ценовые зоны единственным прозрачным механизмом для привлечения инвестиций. К тому же неясно, как регионы будут возвращать инвесторам уже вложенные деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

ФАС предлагает разработать механизм одностороннего выхода регионов из ценовых зон теплоснабжения, в которых применяется рыночное тарифообразование для модернизации теплосетей. Об этом 24 октября заявил начальник управления регулирования ЖКХ Алексей Матюхин, выступая на круглом столе в рамках Всероссийской тарифной конференции в Сочи. Он ссылался на жалобы регионов на резкий рост цен на тепло, а также на проходящие проверки прокуратуры в субъектах РФ, рассказывают собеседники “Ъ”, знакомые с ходом совещания.

По данным “Ъ”, ФАС предлагает разработать критерии, при соблюдении которых регион сможет выходить из «альткотельной».

Служба сформулировала такое предложение в рамках исполнения поручения вице-премьера Александра Новака о совершенствовании модели «альткотельной» (“Ъ” видел документ от 13 июля).

В ФАС пояснили “Ъ”, что разработка выхода из «альткотельной» направлена на защиту интересов потребителей, так как есть пример с признаками установления монопольно высоких цен на тепло. ФАС планирует разработать процедуру с учетом соблюдения гарантий и обязательств, которые взяли на себя регионы и энергокомпании.

Метод «альткотельной» заработал в 2018 году. Инвестор вкладывает деньги в инфраструктуру, а взамен продает тепло по договорной цене, которая постепенно растет по графику до экономически обоснованного уровня. К началу 2023 года в ценовые зоны перешли 37 городов в 18 регионах. Общий объем планируемых инвестиций — более 285 млрд руб. за 10–15 лет. Фактически уже вложено более 46 млрд руб.

В Минэнерго заявили “Ъ”, что выступают против инициативы. По мнению министерства, «альткотельная» — единственный прозрачный механизм, обеспечивающий приток инвестиций в сферу теплоснабжения.

«Классическая» система тарифного регулирования не обеспечивает необходимый уровень инвестиций: по информации ФАС, в 2022 году в отрасль привлечено только 80% от потребностей (112 млрд из 139 млрд руб.).

В Минэнерго опасаются, что инвесторы потеряют доверие к механизму. Есть и проблема возврата уже совершенных инвестиций, продолжают в Минэнерго. Выход из ценовой зоны теплоснабжения потребует формирования механизма компенсации опережающих инвестиций, что приведет к увеличению рисков, связанных с неопределенностью окупаемости вложений и снижению привлекательности сферы теплоснабжения.

Возможность выхода из альткотельной должна существовать, например, при неисполнении обязательств, полагает директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. Однако нерешенным остается вопрос, из каких источников возвращать фактические инвестиции. Один из вариантов — компенсация через бюджет региона или муниципалитета, отмечает аналитик.

В Сибирской генерирующей компании (СГК, входит в СУЭК) заявили “Ъ”, что основным стимулом перехода к ценовой зоне для компании в ряде городов была гарантия стабильности и предсказуемости условий. Механизм «альткотельной» прозрачен и контролируем для власти, так как инвестор открыто отчитывается обо всех вложениях, говорят там. В «Т Плюс» и «РусГидро» “Ъ” не ответили.

Заявления ФАС о массовых жалобах на «альткотельную» преувеличены, говорят собеседники “Ъ” в отрасли.

Пока известно только о судебных разбирательствах в отношении СГК в Хакасии. Власти Абакана и прокуратура Черногорска обвинили СГК в необоснованном завышении цен на тепло. В Абакане рост составил 11%, в Черногорске — 12%, что ниже фактической инфляции по итогам 2022 года (13,9%). Для регулируемых компаний вне «альткотельной» тарифы выросли по индексу в 9%.

Власти городов указывали, что заключали соглашения с Енисейской ТГК (входит в СГК), в рамках которых предполагалось применение понижающего коэффициента при определенных колебаниях инфляции. Но СГК выделила Абаканскую ТЭЦ в отдельное юрлицо, и, по мнению СГК, власти должны подписать новые соглашения. СГК выиграла суд первой инстанции по Черногорску, по Абакану суд продолжается.

Полина Смертина