«Если вступили в альткотельную, то нужно договариваться»

В начале года механизм либерализации цен на тепло (альтернативная котельная) подвергся критике после спора Сибирской генерирующей компании с властями Абакана из-за роста стоимости гигакалории. Заместитель гендиректора «Т Плюс» по коммерции и развитию Александр Вилесов рассказал “Ъ”, почему к механизму возникают вопросы и сколько требуется денег для обновления системы теплоснабжения страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вилесов

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов

Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

— Можно ли утверждать, что механизм альткотельной переживает кризис?

— Кризисом это назвать нельзя. К механизму и взаимоотношениям внутри механизма стали возникать вопросы. Но это нормально, поскольку модель перешла из стадии пилотирования в широко распространенный инструмент. В России уже 36 городов в 18 регионах отнесены к ценовым зонам теплоснабжения. Из них четыре города-миллионника: Самара, Красноярск, Пермь, Новосибирск. Теплоснабжающие организации взяли на себя инвестиционные обязательства перед жителями и властями на сумму 280 млрд руб., из них 180 млрд руб.— благодаря механизму альткотельной, а остальные включены в действующие тарифы. Примерно половина суммы — обязательства «Т Плюс». В обычном режиме речь могла бы идти максимум о 109 млрд руб. С точки зрения обязательств ситуация выглядит довольно революционно.

— Как повлияет на отрасль конфликт властей Абакана и Сибирской генерирующей компании из-за роста цены альткотельной в декабре на 11%?

— Следим за ситуацией в Абакане, поскольку интересуемся судьбой альткотельной в целом. В Абакане, на мой взгляд, проблема коммуникации, а не кризис модели или правовых коллизий. Стороны обсуждают размер разногласий на сумму 20 млн руб. в год при инвестициях около миллиарда. То есть это точно не вопрос денег. Скорее договоренностей и стратегических моментов, которые не удалось решить. Вряд ли можно говорить, что механизм альткотельной в кризисе из-за 20 млн руб. при объеме привлеченных 280 млрд руб. Я надеюсь, что все-таки они договорятся. Возможно, это произойдет в суде, что только укрепит устойчивость модели.

— Насколько увеличились цены по механизму альткотельной в регионах вашего присутствия (18 городов, включая Пермь и Самару) в 2022 году?

— В подписанных соглашениях с городами и регионами индексация цены гигакалории составляет около 1,5–2% сверх инфляции. В июле в среднем получилось 4%, а в декабре — около 11%. Наша средняя цена в регионах с альткотельной сейчас — 1,8 тыс. руб. за 1 Гкал.

— Как регионы отнеслись к повышению цен в декабре?

— Перед индексацией мы с каждым из городов все обсудили. Договорились, что это реализуемо с точки зрения социальной обстановки и других аспектов. Власти согласились на рост цены по формуле «инфляция плюс». Мы выполнили свою часть обязательств: вложили деньги в инфраструктуру. Причем в 2022 году «Т Плюс» даже превысила обязательную планку по объему инвестиций примерно на 20% в среднем по всем городам. Наш объем вложений в ценовых зонах составил 11,7 млрд руб.

— Поступали ли претензии от ФАС?

— Вся документация, которую мы подписываем с городом или с областью, проходит через ФАС. Регуляторы все знали и понимали заранее.

— Нужно ли предусмотреть процесс выхода региона из ценовой зоны?

— Перед подписанием соглашения мы обычно около года ведем переговоры с властями региона. Подписавшиеся под соглашением — взрослые люди. Если вступили в модель, то нужно вместе договариваться. Альткотельная мотивирует стороны, во-первых, хорошо подумать перед подписанием, а во-вторых, не апеллировать к каким-то внешним проблемам.

— Как на вашей экономике отразится отсутствие индексации в 2023 году?

— Правительство в прошлом году повышало регулируемые тарифы два раза: 1 июля индексация составила 4%, затем 1 декабря — еще 9%. Даже если просто арифметически сложить, хотя это не совсем корректно, то получится 13%. Альткотельная также повышалась по графикам, хотя декабрь в ней и не был предусмотрен. Таким образом, любой потребитель увидел эти проценты. Провести внеплановую индексацию в декабре после завершения всех колебаний первой части года — взвешенное, правильное решение для покрытия прошлой инфляции.

Следующая индексация запланирована на июль 2024 года, хотя я не исключаю, что нас ждет сложный разговор. Все будет зависеть от макроэкономической ситуации. Но мы не собираемся снижать темпы инвестирования.

— Перевод всех регионов на альткотельную снял бы большую часть вопросов?

— Мы выходили с таким предложением. Механизм можно сделать обязательным для регионов, подпадающих под ряд объективных критериев из схемы теплоснабжения, где сразу видно необходимый объем инвестиций и план работ. Нужно сравнивать этот требуемый объем вложений и тарифной выручки теплоснабжающей организации. Если у теплоснабжающей организации по тарифной выручке денег меньше требуемого минимума, то регион необходимо переводить в ценовую зону. Если тариф отстает от цены альткотельной на 30%, а инвестиции отстают хотя бы на 30% и более от темпов, которые записаны в схеме, тоже нужно уходить в ценовую зону. Под эти критерии подпадает почти вся страна, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

— Как реагируют регуляторы на предложения?

— Они обсуждаются. Разговор сложный. К этому нелегко будет прийти.

— Есть ли у вас риск, что вы не достигните price-cap альткотельной в ранее запланированные сроки?

— Потолок будет достигаться дольше, чем рассчитывалось. Но если есть постоянное движение вверх по графику, то мы готовы какое-то время терпеть. Это наши бизнес-риски. Средний диапазон достижения цены в наших регионах — от семи до десяти лет. Год «заморозки» тарифов всегда дает год отставания по графику. Но нам важно то, что будет после достижения «потолка». Инвесторам нужна уверенность, что они точно все средства вернут.

— Какую ожидаете доходность по своим проектам в альткотельной?

— С учетом стоимости капитала примерно 5%. В программе ДПМ доходность была выше — в среднем 10–12% годовых.

— В прошлом году базовые ценовые параметры альткотельной повысили до 2019 года. Как это повлияло на цены в ваших регионах?

— На цены, которые прописаны в соглашениях, это не повлияло. Немного отразилось на графиках: они удлинились за счет повышения price-cap.

— Насколько вырос ваш price-cap?

— На 25%.

— Какой объем инвестиций вы запланировали на 2023 год?

— В ценовых зонах около 14 млрд руб. Если Фонд развития территорий по новым правилам даст возможность доступа к финансированию, то будем думать об увеличении инвестиций.

— Какие предусмотрены изменения в работе фонда?

— В прошлом году фонд работал как банк, предоставляя долгосрочное финансирование под низкие ставки. В этом году фонд работает как распорядитель бюджетных средств: он собирает заявки и дает беспроцентную субсидию региону, который в дальнейшем дает субсидию теплоснабжающей организации. Надеемся, что получим субсидию на 2024–2025 годы. Мы готовы направить эти деньги на собственную инфраструктуру, а также на инфраструктуру, которую арендуем или имеем в концессии с городом.

— Есть правила, которые вас не устраивают?

— Мы критикуем некоторые ограничения: например, деньги можно тратить только на распределительные трубы. Если город попросил определенное мероприятие, совпадающее со схемой теплоснабжения, то какая разница, какого именно диаметра трубы будут заменены? Такие правила ограничат количество заемщиков, снизят темпы и масштабы инвестиций. Не лучше ли давать деньги не под объект, а тому, кто отвечает в целом за конечный результат, то есть за качество теплоснабжения? Если дают деньги под объект, то объект вам точно построят, но не факт, что он будет эффективно работать с пользой для потребителей. В новых правилах не предусмотрена выдача денег по уже заключенным концессионным соглашениям. У нас концессии заключаются «со скрипом», а такие ограничения только ухудшат процесс.

— Объем новой программы финансирования фонда — 130 млрд руб. Достаточно ли этой суммы?

— Нет. Вся система теплоснабжения страны находится не в идеальном состоянии, и ее большая часть уже преодолела нормативные сроки эксплуатации. Нам нужно решить эту проблему за пять—семь лет. Цена вопроса — 5–7 трлн руб. Две трети этих денег, наверное, придется взять у государства, чтобы не было роста тарифов темпами выше инфляции. Инвестиционная идея такова: все деньги вернутся государству с доходностью через 10–15 лет. Разве это не способ размещения госрезервов, чтобы они не обесценивались, а инфраструктура развивалась?

Интервью взяла Полина Смертина