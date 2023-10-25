Профессура заработала трехлетний минимум

Конституционный суд обязал работодателей продлевать как минимум на три года срочный трудовой договор с преподавателями, успешно прошедшими конкурс, даже при переводе их на другую должность. Это решение, опубликованное в среду на сайте суда, стало итогом борьбы бывших преподавателей Высшей школы экономики за свои трудовые права. По мнению эксперта, теперь администрациям вузов станет труднее уклоняться от заключения трудовых договоров с сотрудниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор НИУ ВШЭ Ирина Алебастрова возле Басманного суда перед началом рассмотрения иска трех бывших преподавателей вуза (декабрь 2020 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Профессор НИУ ВШЭ Ирина Алебастрова возле Басманного суда перед началом рассмотрения иска трех бывших преподавателей вуза (декабрь 2020 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, проверка сразу нескольких статей Трудового кодекса (ТК) проводилась Конституционным судом (КС) в связи с жалобой бывшего преподавателя Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ирины Алебастровой. В 2020 году она успешно прошла очередной конкурс на замещение должности профессорско-преподавательского состава и продолжала работать, хотя новый трудовой договор или дополнительные соглашения к старому с ней не заключили.

По общему правилу, в таких случаях срочный трудовой договор приобретает бессрочный характер, однако несколько преподавателей ВШЭ вместо этого внезапно получили уведомление о переводе на другую должность и предстоящем расторжении трудовых отношений.

В судах администрация вуза апеллировала, в частности, к ст. 332 ТК, которая дает право заключать с прошедшими конкурс преподавателями срочный трудовой договор. Однако, отмечала в своей жалобе заявительница, при таком толковании трудового законодательства администрация вуза получает право в одностороннем порядке определять срок трудового договора, что нарушает конституционное право на труд и защиту от безработицы, а также ведет к нарушению баланса интересов работника и работодателя. При этом страдают не только трудовые права преподавателя, подчеркивала госпожа Алебастрова, под угрозой оказывается также свобода научного творчества и преподавания.

КС с ней согласился. В его постановлении (.pdf) отмечается, что произвольное определение работодателем срока, на который по соглашению сторон продлевается действие срочного трудового договора с педагогическим работником, «не обеспечивает надлежащих гарантий стабильности правового положения педагогических работников и их устойчивой трудовой занятости, приводит к выходящему за рамки конституционно допустимых ограничений прав и свобод ущемлению конституционного права на свободное распоряжение своими способностями к труду, <…> лишению возможности полноценной реализации конституционных свобод научного творчества и преподавания, нарушению принципов уважения труда граждан и человека труда и тем самым не соответствует Конституции РФ».

При этом КС напомнил, что в 2022 году уже высказался по этому вопросу в постановлении по жалобе Алексея Подакова и даже признал, что практика заключения краткосрочных договоров не обеспечивает гарантии трудовых прав сотрудников.

Тогда КС обязал законодателя конкретизировать действующие нормы (соответствующие поправки были приняты минувшим летом), а до этого предписал заключать трудовой договор с преподавателями вузов на срок не менее трех лет. Так как для заявительницы такой срок уже истек, она может рассчитывать только на компенсацию, форму и размер которой должен установить Басманный суд, рассмотревший в первой инстанции дело о защите трудовых прав госпожи Алебастровой, говорится в опубликованном 25 октября постановлении.

Ирина Алебастрова сказала “Ъ”, что обязательно обратится за компенсацией, которая в теории должна рассчитываться исходя из размера средней зарплаты за три года. При этом она указала, что КС только частично ответил на поставленные перед ним вопросы и так и не распространил в полной мере на преподавателей общие трудовые гарантии, прежде всего — право претендовать на бессрочный трудовой договор, если по истечении срочного он не был перезаключен. Вместо этого КС сделал акцент на переводе с одной должности на другую и его последствиях, отметила заявительница.

Юрист Иван Брикульский, участвовавший в подготовке жалобы, считает решение КС важным шагом навстречу преподавателям и к защите конституционной свободы преподавания в целом.

«Для нас было очень важным, что КС согласился с многими доводами нашей жалобы: о правовой неопределенности части 9 статьи 332 ТК, о нарушении баланса сторон трудового договора, о нарушении принципа равенства и в особенности — о произволе университетской администрации»,— подчеркивает он. Господин Брикульский напоминает, что еще раньше привлечь внимание КС к этой проблеме пытались преподаватели ВШЭ Илья Гурьянов и Елена Лукьянова, но менее успешно (их жалобы КС отказался рассматривать, сославшись на уже принятое решение). Однако сам факт вынесения постановления по делу Ирины Алебастровой после «дела Подакова» уже говорит о том, что проблема отношений между вузом и преподавателем не решается на системном уровне, добавляет юрист: КС вынужден как бы «подчищать» законодательные огрехи, быть «жнецом, швецом и кузнецом в одночасье». Сформулированные судом в этом решении позиции суды обязаны будут применить и в делах других преподавателей, уверен Иван Брикульский.

Решение КС должно положительно сказаться на практике трудовых отношений с педагогическими работниками вузов, согласен управляющий партнер группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк, ведь оно призвано исключить случаи уклонения работодателя от заключения трудового договора. Такой подход формирует определенность в сфере правовых отношений с педагогическими работниками, избранными по конкурсу, и позволяет исключить злоупотребления со стороны работодателей, констатирует эксперт.

Анастасия Корня