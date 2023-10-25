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Коммерсантъ FM
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Профессура заработала трехлетний минимум

Конституционный суд защитил академические свободы и трудовые права преподавателей вузов

Конституционный суд обязал работодателей продлевать как минимум на три года срочный трудовой договор с преподавателями, успешно прошедшими конкурс, даже при переводе их на другую должность. Это решение, опубликованное в среду на сайте суда, стало итогом борьбы бывших преподавателей Высшей школы экономики за свои трудовые права. По мнению эксперта, теперь администрациям вузов станет труднее уклоняться от заключения трудовых договоров с сотрудниками.

Профессор НИУ ВШЭ Ирина Алебастрова возле Басманного суда перед началом рассмотрения иска трех бывших преподавателей вуза (декабрь 2020 года)

Профессор НИУ ВШЭ Ирина Алебастрова возле Басманного суда перед началом рассмотрения иска трех бывших преподавателей вуза (декабрь 2020 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Профессор НИУ ВШЭ Ирина Алебастрова возле Басманного суда перед началом рассмотрения иска трех бывших преподавателей вуза (декабрь 2020 года)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, проверка сразу нескольких статей Трудового кодекса (ТК) проводилась Конституционным судом (КС) в связи с жалобой бывшего преподавателя Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ирины Алебастровой. В 2020 году она успешно прошла очередной конкурс на замещение должности профессорско-преподавательского состава и продолжала работать, хотя новый трудовой договор или дополнительные соглашения к старому с ней не заключили.

По общему правилу, в таких случаях срочный трудовой договор приобретает бессрочный характер, однако несколько преподавателей ВШЭ вместо этого внезапно получили уведомление о переводе на другую должность и предстоящем расторжении трудовых отношений.

В судах администрация вуза апеллировала, в частности, к ст. 332 ТК, которая дает право заключать с прошедшими конкурс преподавателями срочный трудовой договор. Однако, отмечала в своей жалобе заявительница, при таком толковании трудового законодательства администрация вуза получает право в одностороннем порядке определять срок трудового договора, что нарушает конституционное право на труд и защиту от безработицы, а также ведет к нарушению баланса интересов работника и работодателя. При этом страдают не только трудовые права преподавателя, подчеркивала госпожа Алебастрова, под угрозой оказывается также свобода научного творчества и преподавания.

КС с ней согласился. В его постановлении (.pdf) отмечается, что произвольное определение работодателем срока, на который по соглашению сторон продлевается действие срочного трудового договора с педагогическим работником, «не обеспечивает надлежащих гарантий стабильности правового положения педагогических работников и их устойчивой трудовой занятости, приводит к выходящему за рамки конституционно допустимых ограничений прав и свобод ущемлению конституционного права на свободное распоряжение своими способностями к труду, <…> лишению возможности полноценной реализации конституционных свобод научного творчества и преподавания, нарушению принципов уважения труда граждан и человека труда и тем самым не соответствует Конституции РФ».

При этом КС напомнил, что в 2022 году уже высказался по этому вопросу в постановлении по жалобе Алексея Подакова и даже признал, что практика заключения краткосрочных договоров не обеспечивает гарантии трудовых прав сотрудников.

Тогда КС обязал законодателя конкретизировать действующие нормы (соответствующие поправки были приняты минувшим летом), а до этого предписал заключать трудовой договор с преподавателями вузов на срок не менее трех лет. Так как для заявительницы такой срок уже истек, она может рассчитывать только на компенсацию, форму и размер которой должен установить Басманный суд, рассмотревший в первой инстанции дело о защите трудовых прав госпожи Алебастровой, говорится в опубликованном 25 октября постановлении.

Ирина Алебастрова сказала “Ъ”, что обязательно обратится за компенсацией, которая в теории должна рассчитываться исходя из размера средней зарплаты за три года. При этом она указала, что КС только частично ответил на поставленные перед ним вопросы и так и не распространил в полной мере на преподавателей общие трудовые гарантии, прежде всего — право претендовать на бессрочный трудовой договор, если по истечении срочного он не был перезаключен. Вместо этого КС сделал акцент на переводе с одной должности на другую и его последствиях, отметила заявительница.

Юрист Иван Брикульский, участвовавший в подготовке жалобы, считает решение КС важным шагом навстречу преподавателям и к защите конституционной свободы преподавания в целом.

«Для нас было очень важным, что КС согласился с многими доводами нашей жалобы: о правовой неопределенности части 9 статьи 332 ТК, о нарушении баланса сторон трудового договора, о нарушении принципа равенства и в особенности — о произволе университетской администрации»,— подчеркивает он. Господин Брикульский напоминает, что еще раньше привлечь внимание КС к этой проблеме пытались преподаватели ВШЭ Илья Гурьянов и Елена Лукьянова, но менее успешно (их жалобы КС отказался рассматривать, сославшись на уже принятое решение). Однако сам факт вынесения постановления по делу Ирины Алебастровой после «дела Подакова» уже говорит о том, что проблема отношений между вузом и преподавателем не решается на системном уровне, добавляет юрист: КС вынужден как бы «подчищать» законодательные огрехи, быть «жнецом, швецом и кузнецом в одночасье». Сформулированные судом в этом решении позиции суды обязаны будут применить и в делах других преподавателей, уверен Иван Брикульский.

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Решение КС должно положительно сказаться на практике трудовых отношений с педагогическими работниками вузов, согласен управляющий партнер группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк, ведь оно призвано исключить случаи уклонения работодателя от заключения трудового договора. Такой подход формирует определенность в сфере правовых отношений с педагогическими работниками, избранными по конкурсу, и позволяет исключить злоупотребления со стороны работодателей, констатирует эксперт.

Анастасия Корня

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