Увольнение — мать учения

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу бывшего профессора факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) Ирины Алебастровой, которая просит проверить на соответствие Основному закону нормы Трудового кодекса, регулирующие отношения между образовательной организацией и преподавателями. В частности, жалуется она, на профессуру не распространяется общая норма, которая подразумевает, что если трудовой договор вовремя не продлен, то контракт становится бессрочным. Это ведет к умалению не только трудовых прав преподавателя, но и свободы научного творчества, настаивает заявительница. Ранее суд отказался рассматривать две похожие жалобы бывших коллег госпожи Алебастровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Алебастрова

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Ирина Алебастрова

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) по жалобе Ирины Алебастровой проверит положения сразу нескольких статей Трудового кодекса (ТК), сообщается на сайте суда. Это уже не первая попытка бывших преподавателей «Вышки» оспорить существующий порядок найма на работу педагогов: как ранее сообщал “Ъ”, две предыдущие жалобы (весной 2023 года с похожими заявлениями в КС обращались бывшие профессора ВШЭ Елена Лукьянова и Илья Гурьянов) суд отказался рассматривать, сославшись на ранее принятое решение, в котором уже дал ответ на поставленные вопросы. Госпоже Алебастровой, которая прошла все необходимые судебные инстанции с небольшим отставанием, повезло больше.

Все эти жалобы связаны с массовым увольнением преподавателей из ВШЭ в 2019–2020 годах. Ирина Алебастрова, как и ряд ее коллег, успешно прошла конкурс на замещение должности профессорско-преподавательского состава и продолжала работать, хотя новый трудовой договор или дополнительные соглашения к старому с ней не заключили. По общему правилу, в таких случаях срочный трудовой договор приобретает бессрочный характер, однако несколько преподавателей ВШЭ вместо этого внезапно получили уведомление о переводе на другую должность и предстоящем расторжении трудовых отношений. В судах администрация вуза апеллировала, в частности, к ст. 332 ТК, которая дает право заключать с прошедшими конкурс преподавателями срочный трудовой договор.

Законодательство толкуется таким образом, что администрация вуза получает право в одностороннем порядке своим приказом определять срок трудового договора, отмечается в жалобе. Это нарушает конституционное право на труд и защиту от безработицы, настаивает госпожа Алебастрова. А кроме того, разрушает договорную природу трудовых правоотношений, парализует действие гарантий против злоупотребления со стороны работодателя и приводит к нарушению баланса интересов работника и работодателя.

В жалобе подчеркивается, что педагогические работники особенно остро нуждаются в гарантиях трудовых прав, так как срочные трудовые договоры для них не исключение, а обычная практика: фактически они все время находятся под угрозой законного и не подлежащего обжалованию увольнения. При этом страдают не только трудовые права преподавателя, подчеркивает заявительница, под угрозой оказываются также свобода научного творчества и преподавания. В связи с этим она просит КС признать спорные статьи противоречащими Конституции по смыслу, который им придает правоприменительная практика, и обратиться к законодателю с предложением внести изменения в действующее правовое регулирование трудовых отношений с педагогами.

Новый подход КС, который принял к рассмотрению жалобу, схожую с двумя ранее отвергнутыми, может быть связан с индивидуальными обстоятельствами заявителя, свидетельствующими о нарушении его прав, объясняет доцент Российского государственного университета правосудия Ольга Кряжкова. Но в целом, отмечает она, в практике КС встречаются случаи, когда серия однотипных отказов в принятии жалоб к рассмотрению прерывается и суд решает рассмотреть вопрос по существу. Яркий пример — дело 2019 года о праве потомков репрессированных вернуться на прежние места проживания. Поэтому ожидания, что КС признает спорные правовые нормы ТК неконституционными или хотя бы даст им четкое конституционно-правовое толкование, отнюдь не беспочвенны, полагает эксперт.

Действительно, подтверждает управляющий партнер группы «Ватаманюк & партнеры» Владислав Ватаманюк, бывает так, что КС изначально не находит оснований для принятия жалобы к рассмотрению, а спустя какое-то время, вновь столкнувшись со схожим вопросом, принимает противоположное решение. Это может быть обусловлено разными обстоятельствами — например, изменением правоприменительной практики или, как ранее разъяснял сам суд, динамики общественных отношений. В любом случае, заключает адвокат, принимая жалобу к рассмотрению, КС находит основание, отличное от того, которое содержится в ранее вынесенных отказных определениях.

Анастасия Корня