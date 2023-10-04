Суд учел высокие стандарты колледжа

Алтайский краевой суд частично отменил решение Октябрьского районного суда Барнаула, который ранее признал незаконным увольнение преподавателя одного из колледжей Алексея Аргунова за прогул. Судебная коллегия по гражданским делам в апелляционной инстанции подтвердила факт прогула педагога в один из дней летних каникул и снизила размер причитающейся ему компенсации морального ущерба. Господина Аргунова уволили на следующий день после прогула в августе 2022 года вскоре после того, как он был оштрафован судом по статье за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Судебная коллегия по гражданским делам Алтайского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» на решение Октябрьского райсуда Барнаула по иску бывшего сотрудника этого учебного заведения Алексея Аргунова. Соответствующее определение опубликовано в карточке дела на сайте краевого суда.

Согласно документу, преподаватель истории, философии и обществознания Алексей Аргунов был уволен решением руководства колледжа от 31 августа 2022 года «в связи с однократным грубым нарушением трудовой дисциплины — прогулом». По данным колледжа, он отсутствовал на рабочем месте 30 и 31 августа. Как писал „Ъ-Сибирь“, в июле того же года Ленинский райсуд Барнаула оштрафовал педагога на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), которая выразилась в лайках к ряду постов в соцсетях. В соцсети «Одноклассники» он поставил отметку «класс» к видеоролику Арнольда Шварценеггера о событиях на Украине и отметку «грущу» к публикации об административном наказании лидера алтайских «яблочников» Александра Гончаренко также за дискредитацию Вооруженных сил.

Алексей Аргунов оспорил свое увольнение из учебного заведения в Октябрьском райсуде. Тот 5 мая 2023 года частично удовлетворил иск. Приказ Барнаульского базового медицинского колледжа о прекращении трудового договора был признан незаконным. В иске в райсуд Алексей Аргунов требовал признать приказ незаконным, поскольку по его уверению, прогулов не было. Райсуд с этим согласился. Учреждение обязали изменить формулировку на увольнение «по собственному желанию», а дату увольнения — на дату вынесения решения суда. Колледж должен был оплатить вынужденный прогул преподавателя с 1 сентября по 5 мая в размере 88,4 тыс. руб., а также выплатить ему еще 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

С этим решением не согласилось уже КГБПОУ, направившее жалобу в краевой суд. Судебная коллегия пришла к выводу, что прогул 30 августа имел место, несмотря на каникулярный период. «Учитывая, что истец в очередном ежегодном отпуске не находился, работодателя о своем отсутствии в связи с выполнением работы на дому не предупредил, не согласовал с ним режим свободного времени с возможностью самоподготовки в домашних условиях, коллегия полагает о наличии в действиях Аргунова А.Н. прогула»,— говорится в определении.

Отсутствие же учителя в колледже 31 августа, как признал краевой суд, прогулом считаться не может, поскольку господин Аргунов находился как раз в краевом суде в качестве фигуранта дела об административном правонарушении. Он подавал жалобу на упомянутое решение Ленинской райсуда, но в тот день проиграл апелляцию.

Рассмотрев жалобу колледжа, краевой суд решил, что, «несмотря на то что суд первой инстанции заявляет об отсутствиях последствий прогула, коллегия отмечает, что характер деятельности Аргунова А.Н., являющегося преподавателем колледжа, высокие стандарты, предъявляемые к педагогам, указывают на нежелательный характер действий работника, нарушающего трудовую дисциплину таким способом».

В результате было отменено решение райсуда в части признания незаконным приказа учреждения об увольнении господина Аргунова и выплате ему 88,4 тыс. руб. Компенсацию за нанесенный моральный ущерб была снижена до 10 тыс. руб.

Как сообщил „Ъ-Сибирь“ Алексей Аргунов, он намерен подавать кассационную жалобу на решение краевого суда по делу об увольнении из колледжа. В настоящее время он работает частным репетитором.

Валерий Лавский