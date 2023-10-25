Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Годовая инфляция в России ускорилась до 6,59%

Инфляция в России за неделю с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% по сравнению с 0,15% неделей ранее. Год к году темпы роста цен составили 6,59%. Об этом сказано в отчетах Росстата и Минэкономики (.pdf).

С начала октября инфляция составила 0,69%, с начала года — 5,39%. В сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,39%, стоимость овощей и фруктов увеличилась на 1,15%. Помидоры подорожали на 7,3%, огурцы — на 3,7%.

В сегменте непродовольственных товаров с 17 по 23 октября инфляция примерно на уровне предыдущей недели — 0,05% против 0,06%. Сегмент регулируемых, туристических и бытовых услуг возобновил рост — 0,42% против -0,06% неделей ранее.

Совет директоров Центробанка России 27 октября проведет заседание, на котором примет решение о размере ключевой ставки. На текущий момент она составляет 13%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Банки округляют ипотеку».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...