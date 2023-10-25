Годовая инфляция в России ускорилась до 6,59%

Инфляция в России за неделю с 17 по 23 октября ускорилась до 0,24% по сравнению с 0,15% неделей ранее. Год к году темпы роста цен составили 6,59%. Об этом сказано в отчетах Росстата и Минэкономики (.pdf).

С начала октября инфляция составила 0,69%, с начала года — 5,39%. В сегменте продовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,39%, стоимость овощей и фруктов увеличилась на 1,15%. Помидоры подорожали на 7,3%, огурцы — на 3,7%.

В сегменте непродовольственных товаров с 17 по 23 октября инфляция примерно на уровне предыдущей недели — 0,05% против 0,06%. Сегмент регулируемых, туристических и бытовых услуг возобновил рост — 0,42% против -0,06% неделей ранее.

Совет директоров Центробанка России 27 октября проведет заседание, на котором примет решение о размере ключевой ставки. На текущий момент она составляет 13%.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Банки округляют ипотеку».

Петр Бузлаев