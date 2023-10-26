«Кубатура» заходит в e-сommerce

Мебельный молл «Кубатура» в начале следующего года запустит одноименный маркетплейс по продаже мебели и товаров для ремонта и отделки, сообщила вчера управляющая МТК «Кубатура» Александра Никонова. На начальном этапе мебельно-интерьерный центр будет предлагать своим клиентам покупать онлайн ассортимент 650 арендаторов молла. Объем инвестиций в проект не уточняется, но эксперты оценивают его в пределах 15–25 млн рублей плюс около 1 млн в месяц на продвижение и видят в проекте скорее имиджевую, нежели экономическую целесообразность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Кубатура» выступит агрегатором будущего маркетплейса, размещая на своей электронной площадке весь ассортимент магазинов и производителей, арендующих помещения в центре. Четырехуровневый мебельный молл на 150 тыс. кв. м. открылся три года назад на улице Фучика, 9, и сегодня площади в нем занимают 650 арендаторов. Как объяснила управляющая МТК «Кубатура» Александра Никонова, клиенту для совершения покупки приходится приезжать непосредственно в молл минимум дважды, а повторное посещение зачастую затягивается. Каждая категория товаров в центре, например, напольных покрытий или дверных групп, занимает примерно 10 тыс. кв. м. Обойдя такую площадь, клиент просто не в состоянии совершить сделку сразу. «Наша идея заключается в том, что мы даем возможность покупателю прийти домой, оценить все, что он увидел в молле и сделать заказ онлайн по предложениям с указанием артикулов, которые продавцы предоставили ему в центре, хоть на следующий день»,— поделилась госпожа Никонова.

В «Кубатуре» представлены товары разной ценовой категории, но в основном средний чек покупок в молле составляет от 100 тыс. рублей и выше. Продукция, предлагаемая популярными маркетплейсами, уступает по качеству и не представлена в таком разнообразии цветов и материалов, как в большом мебельно-интерьерном центре.

Объем инвестиций на запуск собственной онлайн-платформы в компании не уточняют, объясняя это тем, что разработка, которая ведется уже год, еще продолжается. «В январе-феврале мы запустим маркетплейс и будем готовы обозначить затраты»,— сказала управляющая «Кубатуры». По ее словам, через год после старта маркетплейса компания будет готова приглашать в него внешних продавцов, «которые по тем или иным причинам не смогли арендовать площади в молле».

Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг» и основатель стартапа Sellty, рассказала «Ъ-СПб», что, согласно открытым данным, маркетплейс «Кубатуры» разработан на платформе CS-Cart, которая «заточена» на создание интернет-магазинов. «Сложно назвать точную стоимость создания маркетплейса, не зная ставок разработчиков, но если говорить про техническую реализацию, то год работы IT-команды на проекте такого рода может обойтись примерно в 15–25 млн рублей. Стоит добавить к сумме и стоимость лицензии CS-Cart, которая варьируется от 149 тыс. до 1,25 млн рублей»,— объясняет эксперт.

По оценке Adindex, крупные российские маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Lamoda) за 2022 год потратили на продвижение от 2,1 до 8,4 млрд рублей. «Если говорить о маркетинговых затратах, то сначала важно понять, с кем потенциально может конкурировать "Кубатура" и на какой рынок она рассчитывает,— рассуждает госпожа Бар-Бирюкова.— Если речь идет о конкуренции с другими мебельными магазинами или маркетплейсами, а стратегия компании подразумевает продвижение (радио, ТВ, наружная реклама, SEO) лишь на территории СЗФО, то с учетом текущих цен маркетинговые затраты могут составить 100–300 млн рублей в год. Если владельцы маркетплейса планируют выйти на новые регионы и дополнительно привлекать продавцов, то затраты могут достичь 300–500 млн рублей в год».

Сейчас идея в большей степени выглядит как маркетинговый ход, нежели бизнес-проект, полагает генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Если в качестве допопции молл планирует включать расходы на маркетплейс в ежемесячную арендную плату, то можно говорить о некоем возрастании затрат. Но для этого моллу нужно будет продемонстрировать результативность, а вот здесь могут возникнуть вопросы»,— добавляет господин Бурмистров.

Коллеги «Кубатуры» по рынку, напротив, считают проект перспективным. «Такое решение может быть успешно, и схема вполне рабочая,— говорит Александр Шестаков, генеральный директор Первой мебельной фабрики.— Часть наших клиентов, уже ознакомившихся с товаром вживую, затем возвращается на сайт компании и заказывают мебель там».

Сейчас интернет-торговлю развивают все: и производители, и продавцы мебели. Но для клиента самое главное — купить мебель «здесь и сейчас». Успехом сегодня пользуются те проекты, которые могут предложить мебель в наличии, подчеркивает господин Шестаков.

По мнению Сергея Иващенко, руководителя направления маркетинга UMNO digital, специализированные маркетплейсы обычно ставят цель создать какую-то дополнительную ценность для покупателей или продавцов, которую почему-то не предлагают крупные игроки. «Представляется, что с мебелью это могут быть особые условия сборки и доставки»,— рассуждает господин Иващенко.

Александра Тен