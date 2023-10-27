У Богдана есть внутривенное питание!

20 октября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» мы рассказали историю пятимесячного Богдана Гауна из Тюменской области («Богдану нужно домой», Оксана Пашина). Мальчик родился с тяжелым поражением кишечника, чтобы сохранить ему жизнь, хирургам пришлось удалить значительную часть короткой кишки. Теперь организм малыша не усваивает молоко и смеси, и кормить его приходится в основном внутривенно. Но покупать дорогое внутривенное питание мама малыша не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 796 504 руб.) собрана. Елена, мама Богдана, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Богдан Гаун

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Богдан Гаун

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 20 октября 18 027 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Регион-Тюмень», «Волгоград-ТРВ», «Южный Урал», «Лотос», «Кострома», а также 136 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 20 детям на 17 760 791 руб.