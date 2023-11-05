«Ни одна из целей не оправдывает вторжение»

В конце октября 1983 года вооруженные силы США вторглись в островное государство Гренада. По утверждению тогдашнего президента США Рональда Рейгана, военная операция преследовала цели защитить американских граждан и восстановить стабильность в стране, в которой незадолго до этого произошел госпереворот. Хроника событий и реакция мирового сообщества — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские солдаты охраняют трех гренадских пленных в Сент-Джорджесе

Фото: AP Американские солдаты охраняют трех гренадских пленных в Сент-Джорджесе

Фото: AP

Марксисты Карибского моря

Небольшое государство на юго-востоке Карибского моря получило независимость от Великобритании в 1974 году. Пять лет Гренадой управляла Объединенная лейбористская партия, чей режим носил авторитарно-популистский характер, а со временем принял черты диктатуры. В 1979 году на фоне экономического кризиса к власти в результате путча пришел лидер коммунистического движения NJM Морис Бишоп. Гренада быстро наладила тесные контакты с Кубой и СССР, а ее армия стала наиболее боеспособной силой в регионе (насчитывала около 1,2 тыс. человек) — в том числе за счет договоров о военных поставках, заключенных с СССР и КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Гренады Морис Бишоп на Красной площади в Москве, июль 1982 года

Фото: Борис Кавашкин / Фотохроника ТАСС Премьер-министр Гренады Морис Бишоп на Красной площади в Москве, июль 1982 года

Фото: Борис Кавашкин / Фотохроника ТАСС

В 1982 году президент США Рональд Рейган обвинил правительство Гренады в распространении «вируса марксизма», а позже ввел санкции, призвав американских туристов отказаться от посещения острова. Конфронтация усугубилась после начала строительства в Гренаде международного аэропорта, где подрядчиком выступила британская фирма, а работу выполняли кубинские строители.

«Во время правления Бишопа Куба и СССР установили сильное присутствие на Гренаде. СССР построил большое посольство, а Куба предоставила средства и отправила 400 технических специалистов для помощи в строительстве нового большого аэропорта. Администрация Рейгана жаловалась, что такой аэропорт позволит кубинским и советским военным самолетам приземляться на острове. Но Бишоп настаивал на том, что аэропорт строится для приема гигантских самолетов, доставляющих столь необходимых стране туристов» (The New York Times, 20.10.1983).

Осенью 1983 года внутри руководства NJM произошел раскол: критики Мориса Бишопа обвиняли его в умеренности политики и планах нормализации отношений с США. 19 октября в ходе переворота Морис Бишоп был расстрелян, власть захватили его заместитель Бернард Корд и командующий армией Хадсон Остин, придерживавшиеся леворадикальных взглядов. В стране был сформирован Революционный военный совет и введен круглосуточный комендантский час.

«Диктор радиостанции "Свободная Гренада", заявив, что говорит от имени вооруженных сил, сообщил, что "любой, кто выйдет из дома, будет расстрелян на месте"… сегодняшнее коммюнике включало клятву, что Революционный совет продолжит "борьбу острова против империализма". Это свидетельствовало о тенденции новых правителей продолжать дружбу с Кубой» (The Washington Post, 20.10.1983).

Через два дня после переворота США получили официальный запрос от пяти стран—членов Организации восточно-карибских государств (Ямайка, Барбадос, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины) об оказании помощи по восстановлению порядка и демократии на Гренаде. К острову была направлена военно-морская армада США в составе 12 кораблей.

«Как утверждается в Пентагоне, целью "демонстрации силы" вблизи Гренады является "защита" находящихся на острове американских граждан… Посылка боевых кораблей к берегам Гренады — это очередной шантаж Рейгана» («Известия», 23.10.1983).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морис Бишоп с лидером Кубы Фиделем Кастро в Гаване, октябрь 1983 года

Фото: Getty Images Морис Бишоп с лидером Кубы Фиделем Кастро в Гаване, октябрь 1983 года

Фото: Getty Images

Гренаду за четыре часа

Операция «Срочная ярость» началась рано утром 25 октября. Около 2000 американских морпехов и десантников, а также 300 военнослужащих стран Карибского бассейна высадились на остров, вступив в боестолкновения с гренадской армией и кубинскими строителями. О планах вторжения не знали ни Конгресс США, ни премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, несмотря на то что Гренада оставалась частью Британского содружества. Мировая общественность узнала об операции из утренних новостей.

«Сегодня на рассвете против революционной Гренады развязана иностранная вооруженная интервенция, направляемая администрацией США... Между десантниками и защитниками острова идет ожесточенная перестрелка… корпус вторжения возглавляют части американской морской пехоты, которые при поддержке артиллерийского огня с кораблей ВМС ведут наступление в районе аэропорта» (ТАСС, 25.10.1983).

Через несколько часов после начала операции Рональд Рейган заявил по телевидению, что главная причина вторжения — защита сотен американских студентов-медиков, которые учились в местном колледже: «цели США ясны: защитить наших граждан, облегчить эвакуацию тех, кто хочет уехать, и помочь в восстановлении демократических институтов».

«Словесная ловкость Рейгана столкнулась с величайшим испытанием… Если президент сможет объяснить, почему это не имеет никакого практического сходства с Афганистаном, почему это на самом деле не было нарушением законов и договоров, и представить это как великую победу, он заслуживает премии» (Morning Edition, 26.10.1983).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент США Рональд Рейган в Белом доме беседует по телефону с вице-президентом Джорджем Бушем о ситуации в Гренаде Фото: Bill FItz-Patrick / White House / AP Морпех США во время уличной перестрелки в первый день вторжения Фото: U.S. Department of Defense / AP Вертолеты UH-60 Black Hawk армии США над островом Фото: Corbis / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Президент США Рональд Рейган в Белом доме беседует по телефону с вице-президентом Джорджем Бушем о ситуации в Гренаде Фото: Bill FItz-Patrick / White House / AP Морпех США во время уличной перестрелки в первый день вторжения Фото: U.S. Department of Defense / AP Вертолеты UH-60 Black Hawk армии США над островом Фото: Corbis / Getty Images

«За сегодняшним решением президента Рейгана вторгнуться в Гренаду стояло его беспокойство о том, чтобы остров не стал ни "еще одним Ираном", где американцы находились в заложниках в течение 444 дней, ни "еще одним Бейрутом", где США были бессильны предотвратить гибель более 200 морских пехотинцев… дополнительная мотивация, по словам официальных лиц: избавить Карибский бассейн от потенциального форпоста для Кубы и СССР» (The New York Times, 25.10.1983).

«Президент Рейган отмахнулся от искреннего совета г-жи Тэтчер отказаться от вторжения на остров Гренада. Совет, данный в ходе срочного телефонного разговора, продолжавшегося менее пяти минут вчера рано утром, теперь выглядит как самая серьезная англо-американская ссора со времен Суэцкого кризиса 30-летней давности» (The Guardian, 26.10.1983).

Впоследствии Рейган писал в мемуарах: «Нельзя было позволить, чтобы призрак Вьетнама вечно витал над страной и препятствовал нам защищать законные интересы национальной безопасности. Я подозревал, что, если мы даже под строжайшим секретом сообщим о готовящейся акции лидерам Конгресса, среди них всегда найдется человек, который сообщит о ней средствам массовой информации. Мы не стали ни у кого спрашивать разрешения, а поступили так, как считали нужным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тяжелого вооружения армия Гренады не имела, за исключением 10 советских БТР-60 и 2 БРДМ-2 (на фото) Фото: Peter D. Sundberg / AP С момента вторжения на острове начала вещание радиостанция Spice Island, призывавшая население Гренады сохранять спокойствие, а военнослужащих гренадской армии — не оказывать сопротивления. Военные раздавали жителям листовки, в которых содержалось обоснование вторжения Фото: Wally McNamee / Corbis / Getty Images Американский флаг в южной части аэропорта Пойнт-Салинес Фото: Doug Jennings / AP Следующая фотография 1 / 3 Тяжелого вооружения армия Гренады не имела, за исключением 10 советских БТР-60 и 2 БРДМ-2 (на фото) Фото: Peter D. Sundberg / AP С момента вторжения на острове начала вещание радиостанция Spice Island, призывавшая население Гренады сохранять спокойствие, а военнослужащих гренадской армии — не оказывать сопротивления. Военные раздавали жителям листовки, в которых содержалось обоснование вторжения Фото: Wally McNamee / Corbis / Getty Images Американский флаг в южной части аэропорта Пойнт-Салинес Фото: Doug Jennings / AP

Операцию планировалось провести за четыре часа, однако из-за нехватки разведданных в силу сжатых сроков подготовки, несогласованных действий отдельных подразделений и оказанного сопротивления она затянулась на три дня. Полное американское превосходство в огневой мощи вынудило армию Гренады капитулировать. По данным США, в ходе операции погибли 19 и получили ранения 116 американцев. Потери защитников острова: 45 убитых и 337 раненых гренадцев, а также 25 убитых кубинцев. Были потери и среди мирного населения — по разным оценкам, от 20 до 70 человек.

«США вчера признали, что их войска "по ошибке" разбомбили психиатрическую больницу на Гренаде в прошлый вторник во время вторжения на остров. По данным источников в Пентагоне, число погибших пациентов составляет 14 человек... Канадский еженедельник McLeans сообщил вчера, что этот удар унес жизни 47 мирных жителей» (El Pais, 1.11.1983).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последние американские студенты были освобождены из-под охраны 28 октября, спустя более чем трое суток после высадки десанта.

На фото: Эвакуированный из Гренады американец на базе ВВС Чарльстон в Южной Каролине Фото: Lou Krasky / AP Кубинские рабочие под охраной американских солдат в аэропорту Пойнт-Салинес на Гренаде Фото: AP Лидер Кубы Фидель Кастро протягивает руку раненому кубинцу, возвращающемуся из Гренады в Гавану Фото: Charles Tasnadi / AP Следующая фотография 1 / 3 Последние американские студенты были освобождены из-под охраны 28 октября, спустя более чем трое суток после высадки десанта.

На фото: Эвакуированный из Гренады американец на базе ВВС Чарльстон в Южной Каролине Фото: Lou Krasky / AP Кубинские рабочие под охраной американских солдат в аэропорту Пойнт-Салинес на Гренаде Фото: AP Лидер Кубы Фидель Кастро протягивает руку раненому кубинцу, возвращающемуся из Гренады в Гавану Фото: Charles Tasnadi / AP

«Вопиющее отсутствие предварительной разведывательной информации о Гренаде и поспешность, с которой военным было приказано начать вторжение, проявились в том факте, что американские силы, как выяснилось, не знали, что студенты-медики находились в двух кампусах, примерно в четырех милях друг от друга… Было ясно, что из столь успешной операции еще предстоит извлечь уроки» (The Times, 21.11.1983).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Американские солдаты с трофейными автоматами АК-47 в гражданском автомобиле Фото: Doug Jennings / AP Руины психиатрической больницы после обстрела Фото: Pete Leabo / AP Военнослужащие США проезжают на джипе мимо разрушенной штаб-квартиры полиции Гренады в Сент-Джорджесе Фото: Richard Drew / AP Следующая фотография 1 / 3 Американские солдаты с трофейными автоматами АК-47 в гражданском автомобиле Фото: Doug Jennings / AP Руины психиатрической больницы после обстрела Фото: Pete Leabo / AP Военнослужащие США проезжают на джипе мимо разрушенной штаб-квартиры полиции Гренады в Сент-Джорджесе Фото: Richard Drew / AP

«Смелые действия президента были встречены аплодисментами подавляющего большинства американского народа и насмешками большинства репортеров и комментаторов наших крупных СМИ. Последние постарались создать впечатление, что этот шаг был аморальным, незаконным, глупым и совершенно ненужным» (AIM Report, 11.1983).

«В целом американцы были приняты хорошо»

Вторжение осудили многие страны, в том числе союзники США по НАТО. 28 октября Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН в отношении событий на Гренаде. 2 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию №38/7, назвав интервенцию грубым нарушением международного права. Кроме СССР, Китая и других соцстран вторжение осудили лояльные к США Франция, Италия, Швеция — всего 108 государств. «Ни одна из целей, заявленных президентом Рейганом, не оправдывает вторжение в независимое государство»,— заявил канцлер Казначейства Великобритании Денис Хили. Многие критиковали Рейгана и в Конгрессе США.

«Исследовательская группа Конгресса после трехдневной поездки на Гренаду пришла к выводу, что шаг Рейгана был оправдан… Это заставило О`Нила (спикер Палаты представителей.— “Ъ”), осудившего решение Рейгана, изменить свою позицию… Семь других конгрессменов-демократов внесли донкихотскую резолюцию об импичменте Рейгану за ввод войск, что, конечно же, ни к чему не привело. В субботу возле Белого дома собралась молодая толпа численностью не менее 20 тыс. человек, чтобы продемонстрировать свое недовольство авантюрой на Гренаде и военным вмешательством США в Центральной Америке» (The Times, 21.11.1983).

«Вашингтон утверждает, будто его действия продиктованы заботой о "правах человека". Что может быть циничнее и лицемернее подобных заявлений, когда под предлогом заботы о "правах человека" пытаются потопить в крови право целого народа на свободное, суверенное существование!» («Правда», 27.10.1983).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне, выступающие против участия армии США во вторжении на Гренаду

Фото: Scott Stewart / AP Группа демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне, выступающие против участия армии США во вторжении на Гренаду

Фото: Scott Stewart / AP

«Советы воспользуются решением г-на Рейгана, чтобы заработать очки в своей антиамериканской пропаганде» (La Monde, 27.10.1983).

«Для Белого дома один закон — имперские амбиции самых реакционных сил американского империализма. Ими упоен и президент Рейган, который в безумном стремлении к мировому господству США возводит в ранг своей официальной политики международный терроризм» («Известия», 31.10.1983).

«Нападение мировой державы США на недержавную Гренаду свидетельствует о том, что американское правительство в первую очередь заинтересовано в визуальном внешнеполитическом успехе, которого Рональду Рейгану все еще не хватает… Он, возможно, потерял моральное право критиковать Советы за подобные авантюры. То, что советская сверхдержава не осмелилась сделать в Польше под протестом Запада — военное отстаивание интересов в сфере влияния,— сделала американская сверхдержава» (Der Spiegel, 30.10.1983).

«"Если бы США не вторглись на остров, жители Гренады самостоятельно решили бы свои проблемы",— прокомментировал произошедшее личный фотограф Бишопа. Дело в том, что на данный момент нет никаких сомнений в том, что вторжение оказалось популярным среди населения… В целом американцы были приняты хорошо. Люди улыбаются им и разговаривают с ними» (El Pais 1.11.1983).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники свержения и убийства Мориса Бишопа, в том числе Бернард Корд (слева) и Хадсон Остин (справа), были приговорены к смертной казни, однако позже приговор был заменен на 30-летнее тюремное заключение

Фото: Getty Images Участники свержения и убийства Мориса Бишопа, в том числе Бернард Корд (слева) и Хадсон Остин (справа), были приговорены к смертной казни, однако позже приговор был заменен на 30-летнее тюремное заключение

Фото: Getty Images

29 октября США отменили все экономические санкции и предоставили острову $110 млн компенсаций. Основные войска были выведены через два месяца, но около 300 военнослужащих США обеспечивали безопасность и помощь полиции еще несколько лет. В 1984 году в стране прошли выборы, на которых победила Новая национальная партия, взявшая курс на сотрудничество с США. По сегодняшний день, в годовщину вторжения, в Гренаде отмечается государственный праздник — День благодарения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В ноябре 1983 года американская телекомпания CBS провела опрос среди гренадцев: в условиях оккупации страны американскими войсками 91% опрошенных заявили, что рады приходу американской армии на остров, через два месяца число выступавших в поддержку интервенции снизилось до 84%

На фото: вид на Сент-Джорджес с воздуха Фото: Paul Benoit / AP В США вторжение поддержало граждан по разным оценкам от 50% до 60% граждан

На фото: горожане Сент-Джорджеса в конце октября 1983 года Фото: Pete Leabo / AP Следующая фотография 1 / 2 В ноябре 1983 года американская телекомпания CBS провела опрос среди гренадцев: в условиях оккупации страны американскими войсками 91% опрошенных заявили, что рады приходу американской армии на остров, через два месяца число выступавших в поддержку интервенции снизилось до 84%

На фото: вид на Сент-Джорджес с воздуха Фото: Paul Benoit / AP В США вторжение поддержало граждан по разным оценкам от 50% до 60% граждан

На фото: горожане Сент-Джорджеса в конце октября 1983 года Фото: Pete Leabo / AP

Андрей Егупец