Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рывок с разворотом

К концу сезона дорожных работ 2023 года в Челябинске общий объем отремонтированного полотна составит около 1 млн кв. м. Это на 300 тыс. кв. м больше, чем в 2022 году. Этот сезон проходит под знаком проекта «Дорожный рывок», в рамках которого завершается реконструкция и строительство ряда важных объектов. Это улицы Агалакова и Гранитная в Ленинском районе, Бейвеля — в Курчатовском, 2-я и 3-я Эльтонская в микрорайоне Чурилово. Эксперты отмечают, что хотя дороги становятся лучше, но из-за многолетней проблемы городского пространственного планирования в Челябинске пропускная способность улично-дорожной сети не увеличивается.

В 2022 году расходы на дороги в Челябинске превысили 3 млрд руб.

В 2022 году расходы на дороги в Челябинске превысили 3 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году расходы на дороги в Челябинске превысили 3 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Челябинске завершается сезон дорожных работ. В этом году весь процесс ремонта, строительства и реконструкции улично-дорожной сети проходит под эгидой проекта «Дорожный рывок», объявленного в марте губернатором Челябинской области Алексеем Текслером после осмотра улиц, на состояние которых жаловались жители регионального центра.

Этот проект объединил все программы, которые сейчас реализуются в дорожной отрасли Челябинской области: региональную «Развитие дорожного хозяйства и транспорта», национальный проект «Безопасные качественные дороги», а также программу «Устойчивое развитие сельских территорий».

«Помимо средств, которые выделяются из областного бюджета, мы привлекаем средства по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”, серьезное подспорье для нас — опережающее финансирование. Это те средства, которые мы перебрасываем из бюджета будущего 2024 года, и фактически за год сделаем планы двухлетки. Уверен, наши жители заметят и оценят положительные изменения и по дорогам, и по общественному транспорту»,— комментировал тогда Алексей Текслер.

Результат

В марте этого года губернатор сообщал, что только в Челябинске планируется отремонтировать и построить более 40 км дорог и уложить порядка 600 тыс. кв. м нового дорожного полотна, чего не было даже десять лет назад, когда расширяли улицы. Через несколько месяцев план 2023 года скорректировали до 850 тыс. кв. м. и почти 50 км.

В результате к концу года этот показатель будет превышен. В администрации Челябинска «G. Городская среда» сообщили, что к моменту окончания дорожного сезона планируется выполнить ремонт дорожного полотна на общей площади около 1 млн кв. м. По итогам 2022 года показатель составил порядка 700 тыс. кв. м. По данным на сентябрь уже было построено и отремонтировано порядка 53 км дорог. Пока еще не завершены работы на 19 объектах, более половины из них находятся в высокой степени готовности.

Всего в программу «Развитие дорожного хозяйства в Челябинске» на 2023 год включено почти 60 объектов. В том числе на семи участках проводится строительство и реконструкция, на четырех — капитальный ремонт, еще на 46 улицах — текущий ремонт.

Одним из крупнейших завершенных в этом году объектов стал новый участок улицы Бейвеля в Курчатовском районе. Строительство дороги протяженностью почти 2,3 км от улицы Салавата Юлаева до Профессора Благих началось в 2022 году и должно было завершиться в 2024-м, но движение по новому участку запустили уже в августе этого года. Здесь появилась шестиполосная проезжая часть шириной до 10 м с разделительной полосой и ливневой канализацией, а также велодорожки, тротуары, наружное освещение. Общая стоимость работ составила 742 млн руб. Подрядчиком выступила челябинская компания «Дорстройгрупп».

На северо-западе Челябинска сейчас строят еще два новых участка — продолжения Комсомольского проспекта и улицы Молдавской. На последней отрезок длиной 684 м соединит проспект Победы и улицу 250 лет Челябинска. На Комсомольском проспекте строят четырехполосный асфальтобетонный участок 228 м от улицы Чичерина до дома №120 по проспекту. Стоимость работ составляет 217 млн и 150 млн руб. соответственно.

В Ленинском районе Челябинска завершается стартовавшее в прошлом году строительство улицы Агалакова на участке от Гагарина до Гранитной. Еще в 2015 году здесь был построен новый жилой комплекс, при этом дорожной и пешеходной инфраструктурой жителей многоэтажек не обеспечили. Строительство асфальтированной дороги началось спустя почти восемь лет. Контракт по цене 473,7 млн руб. на создание 1,6 км асфальтобетонной проезжей части с тротуарами был заключен с местной компанией «Капиталстрой». По словам начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска Николая Кожевникова, самые большие сложности этого объекта связаны с переустройством и реконструкцией инженерных сетей: электричество, газ, тепломагистрали и линии связи. По этой причине растянулось проектирование и согласование документации по этому объекту.

Кроме того, этой весной стартовало строительство еще одной дороги, ведущей в микрорайон на Агалакова. Это улица Гранитная — от Копейского шоссе до Дзержинского. Здесь планируется сделать двухполосную асфальтобетонную дорогу длиной 1,3 км с тротуарами и газонами. Для этого сначала необходимо перенести сети водопровода и канализации. Контракт стоимостью более 530 млн руб., заключенный с челябинским ООО «Урал-сервис-групп», рассчитан до 2025 года.

Несколько ключевых дорожных объектов расположены в Тракторозаводском районе Челябинска. Так, в этом году завершается строительство двух улиц в микрорайоне Чурилово, где темпы создания дорожной инфраструктуры значительно отстают от жилищного строительства. Это 2-я Эльтонская на участке от улицы Трашутина до берега озера Первого и 3-я Эльтонская — от Ферганской до Чуриловского проспекта. Работы стоимостью 173 млн руб. и 234 млн руб. соответственно выполняет компания «Дорстройгрупп». На новых улицах в Чурилово появились три остановки общественного транспорта. Сейчас здесь завершаются работы по озеленению.

Кроме того, в этом году начался и должен завершиться капитальный ремонт дороги, которая ведет в микрорайон Чурилово. Это участок проспекта Ленина — от улицы Героев Танкограда до Линейной, протяженностью 1,6 км. В рамках контракта стоимостью 344 млн руб. проезжую часть расширили с четырех до шести полос, которые от тротуаров отделяют разделительные полосы. Подрядчиком выступает компания «Капиталстрой». На этом участке было выполнено полное переустройство проезжей части, в том числе ликвидировано мощение гранитным камнем, из-за которого раньше всегда возникала колейность.

Также в этом году в Челябинске обновили асфальтовое покрытие на многих улицах: на проспекте Ленина — от Героев Танкограда до Цвиллинга, на Свердловском проспекте — от Ленина до Блюхера и от Победы до Комсомольского проспекта, на Тимирязева — от Воровского до 3-го Интернационала, на Рождественского — от Ленина до Копейского шоссе, на Сталеваров — от Богдана Хмельницкого до шоссе Металлургов, на Братьев Кашириных — от Косарева до Северо-Крымской и многие другие.

Ремонтируются также мост через реку Миасс у поселка Першино, путепроводы на улице Мастеровой, по Свердловскому тракту в районе Черкасской, через железнодорожные пути в районе станции Электростанция, на пересечении Копейского шоссе и Гагарина.

По словам начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска Николая Кожевникова, город давно не видел таких темпов дорожного строительства. «Выйти на такие результаты удалось благодаря обеспечению достаточного финансирования и своевременной контрактации. Фактически объекты строительства и реконструкции были законтрактованы очень рано, поэтому подрядные организации получили возможность приобрести материалы и оборудование в сезон низких цен, до начала дорожно-строительного сезона»,— говорил Николай Кожевников в одном из интервью.

Планы

В администрации Челябинска сообщили, что в соответствии с законом «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2024 год предусмотрено выделение городу 3,9 млрд руб. на ремонт и строительство дорог. Сколько на эти цели было потрачено в этом году, в мэрии не сообщили. Известно, что в 2022 году расходы на дороги превысили 3 млрд руб.

В 2024 году планируется отремонтировать путепровод через железнодорожные пути в районе ТЭЦ-3 по Бродокалмакскому тракту. Здесь заменят все опорные части, уложат новое дорожное полотно на пролетных строениях и служебных проходах, отремонтируют промежуточные опоры. Также намечено завершение реконструкции улицы Гранитной в Ленинском районе и строительство на Бейвеля — от Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта.

Кроме того, на 2024 год запланировано строительство автомобильной дороги по улице Хариса Юсупова на участке от Скульптора Головницкого до жилого дома по адресу Юсупова, а также по улице Бобруйская — от Энергетиков до Агалакова и по 250-летия Челябинска — от Академика Королева до Северной. Ремонт в следующем году предусмотрен на одной из основных магистралей города — Свердловском проспекте на участке от проспекта Ленина до Победы.

«При формировании бюджета будут направлены предложения по выделению денежных средств из вышестоящего бюджета на 2024–2026 годы комитету дорожного хозяйства Челябинска»,— говорится в ответе администрации.

Эксперты отмечают, что оценивать результат проекта «Дорожный рывок» пока преждевременно. «Вопрос очень сложный и неоднозначный. Мы часто оцениваем, сколько мы сделали, много или мало. Но конечная цель всех дорожных работ — это улучшение качества всей улично-дорожной сети,— говорит экономист, заведующий лабораторией “Модели пространственного развития” Челябинского филиала Российской академии госслужбы и народного хозяйства Сергей Гордеев.— С этой точки зрения очень много вопросов остаются открытыми. Во-первых, это массово появляющиеся на улицах Челябинска пробки, что означает, что фактически средняя скорость движения транспорта и пропускная способность улиц не увеличивается. Это проблема в целом городского пространственного планирования. Этот вопрос не новый и очень острый. Несколько лет назад при принятии нового Генплана все эти вопросы задавались, но ответы не были получены». По его словам, также есть вопросы к качеству дорог. Эксперт отмечает, что это управленческая проблема, когда одна структурная единица является и заказчиком, и оценщиком качества выполненных работ, при этом независимая оценка отсутствует.

Юлия Гарипова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...