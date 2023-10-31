Рывок с разворотом

К концу сезона дорожных работ 2023 года в Челябинске общий объем отремонтированного полотна составит около 1 млн кв. м. Это на 300 тыс. кв. м больше, чем в 2022 году. Этот сезон проходит под знаком проекта «Дорожный рывок», в рамках которого завершается реконструкция и строительство ряда важных объектов. Это улицы Агалакова и Гранитная в Ленинском районе, Бейвеля — в Курчатовском, 2-я и 3-я Эльтонская в микрорайоне Чурилово. Эксперты отмечают, что хотя дороги становятся лучше, но из-за многолетней проблемы городского пространственного планирования в Челябинске пропускная способность улично-дорожной сети не увеличивается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2022 году расходы на дороги в Челябинске превысили 3 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2022 году расходы на дороги в Челябинске превысили 3 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Челябинске завершается сезон дорожных работ. В этом году весь процесс ремонта, строительства и реконструкции улично-дорожной сети проходит под эгидой проекта «Дорожный рывок», объявленного в марте губернатором Челябинской области Алексеем Текслером после осмотра улиц, на состояние которых жаловались жители регионального центра.

Этот проект объединил все программы, которые сейчас реализуются в дорожной отрасли Челябинской области: региональную «Развитие дорожного хозяйства и транспорта», национальный проект «Безопасные качественные дороги», а также программу «Устойчивое развитие сельских территорий».

«Помимо средств, которые выделяются из областного бюджета, мы привлекаем средства по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”, серьезное подспорье для нас — опережающее финансирование. Это те средства, которые мы перебрасываем из бюджета будущего 2024 года, и фактически за год сделаем планы двухлетки. Уверен, наши жители заметят и оценят положительные изменения и по дорогам, и по общественному транспорту»,— комментировал тогда Алексей Текслер.

Результат

В марте этого года губернатор сообщал, что только в Челябинске планируется отремонтировать и построить более 40 км дорог и уложить порядка 600 тыс. кв. м нового дорожного полотна, чего не было даже десять лет назад, когда расширяли улицы. Через несколько месяцев план 2023 года скорректировали до 850 тыс. кв. м. и почти 50 км.

В результате к концу года этот показатель будет превышен. В администрации Челябинска «G. Городская среда» сообщили, что к моменту окончания дорожного сезона планируется выполнить ремонт дорожного полотна на общей площади около 1 млн кв. м. По итогам 2022 года показатель составил порядка 700 тыс. кв. м. По данным на сентябрь уже было построено и отремонтировано порядка 53 км дорог. Пока еще не завершены работы на 19 объектах, более половины из них находятся в высокой степени готовности.

Всего в программу «Развитие дорожного хозяйства в Челябинске» на 2023 год включено почти 60 объектов. В том числе на семи участках проводится строительство и реконструкция, на четырех — капитальный ремонт, еще на 46 улицах — текущий ремонт.

Одним из крупнейших завершенных в этом году объектов стал новый участок улицы Бейвеля в Курчатовском районе. Строительство дороги протяженностью почти 2,3 км от улицы Салавата Юлаева до Профессора Благих началось в 2022 году и должно было завершиться в 2024-м, но движение по новому участку запустили уже в августе этого года. Здесь появилась шестиполосная проезжая часть шириной до 10 м с разделительной полосой и ливневой канализацией, а также велодорожки, тротуары, наружное освещение. Общая стоимость работ составила 742 млн руб. Подрядчиком выступила челябинская компания «Дорстройгрупп».

На северо-западе Челябинска сейчас строят еще два новых участка — продолжения Комсомольского проспекта и улицы Молдавской. На последней отрезок длиной 684 м соединит проспект Победы и улицу 250 лет Челябинска. На Комсомольском проспекте строят четырехполосный асфальтобетонный участок 228 м от улицы Чичерина до дома №120 по проспекту. Стоимость работ составляет 217 млн и 150 млн руб. соответственно.

В Ленинском районе Челябинска завершается стартовавшее в прошлом году строительство улицы Агалакова на участке от Гагарина до Гранитной. Еще в 2015 году здесь был построен новый жилой комплекс, при этом дорожной и пешеходной инфраструктурой жителей многоэтажек не обеспечили. Строительство асфальтированной дороги началось спустя почти восемь лет. Контракт по цене 473,7 млн руб. на создание 1,6 км асфальтобетонной проезжей части с тротуарами был заключен с местной компанией «Капиталстрой». По словам начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска Николая Кожевникова, самые большие сложности этого объекта связаны с переустройством и реконструкцией инженерных сетей: электричество, газ, тепломагистрали и линии связи. По этой причине растянулось проектирование и согласование документации по этому объекту.

Кроме того, этой весной стартовало строительство еще одной дороги, ведущей в микрорайон на Агалакова. Это улица Гранитная — от Копейского шоссе до Дзержинского. Здесь планируется сделать двухполосную асфальтобетонную дорогу длиной 1,3 км с тротуарами и газонами. Для этого сначала необходимо перенести сети водопровода и канализации. Контракт стоимостью более 530 млн руб., заключенный с челябинским ООО «Урал-сервис-групп», рассчитан до 2025 года.

Несколько ключевых дорожных объектов расположены в Тракторозаводском районе Челябинска. Так, в этом году завершается строительство двух улиц в микрорайоне Чурилово, где темпы создания дорожной инфраструктуры значительно отстают от жилищного строительства. Это 2-я Эльтонская на участке от улицы Трашутина до берега озера Первого и 3-я Эльтонская — от Ферганской до Чуриловского проспекта. Работы стоимостью 173 млн руб. и 234 млн руб. соответственно выполняет компания «Дорстройгрупп». На новых улицах в Чурилово появились три остановки общественного транспорта. Сейчас здесь завершаются работы по озеленению.

Кроме того, в этом году начался и должен завершиться капитальный ремонт дороги, которая ведет в микрорайон Чурилово. Это участок проспекта Ленина — от улицы Героев Танкограда до Линейной, протяженностью 1,6 км. В рамках контракта стоимостью 344 млн руб. проезжую часть расширили с четырех до шести полос, которые от тротуаров отделяют разделительные полосы. Подрядчиком выступает компания «Капиталстрой». На этом участке было выполнено полное переустройство проезжей части, в том числе ликвидировано мощение гранитным камнем, из-за которого раньше всегда возникала колейность.

Также в этом году в Челябинске обновили асфальтовое покрытие на многих улицах: на проспекте Ленина — от Героев Танкограда до Цвиллинга, на Свердловском проспекте — от Ленина до Блюхера и от Победы до Комсомольского проспекта, на Тимирязева — от Воровского до 3-го Интернационала, на Рождественского — от Ленина до Копейского шоссе, на Сталеваров — от Богдана Хмельницкого до шоссе Металлургов, на Братьев Кашириных — от Косарева до Северо-Крымской и многие другие.

Ремонтируются также мост через реку Миасс у поселка Першино, путепроводы на улице Мастеровой, по Свердловскому тракту в районе Черкасской, через железнодорожные пути в районе станции Электростанция, на пересечении Копейского шоссе и Гагарина.

По словам начальника комитета дорожного хозяйства Челябинска Николая Кожевникова, город давно не видел таких темпов дорожного строительства. «Выйти на такие результаты удалось благодаря обеспечению достаточного финансирования и своевременной контрактации. Фактически объекты строительства и реконструкции были законтрактованы очень рано, поэтому подрядные организации получили возможность приобрести материалы и оборудование в сезон низких цен, до начала дорожно-строительного сезона»,— говорил Николай Кожевников в одном из интервью.

Планы

В администрации Челябинска сообщили, что в соответствии с законом «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 2024 год предусмотрено выделение городу 3,9 млрд руб. на ремонт и строительство дорог. Сколько на эти цели было потрачено в этом году, в мэрии не сообщили. Известно, что в 2022 году расходы на дороги превысили 3 млрд руб.

В 2024 году планируется отремонтировать путепровод через железнодорожные пути в районе ТЭЦ-3 по Бродокалмакскому тракту. Здесь заменят все опорные части, уложат новое дорожное полотно на пролетных строениях и служебных проходах, отремонтируют промежуточные опоры. Также намечено завершение реконструкции улицы Гранитной в Ленинском районе и строительство на Бейвеля — от Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта.

Кроме того, на 2024 год запланировано строительство автомобильной дороги по улице Хариса Юсупова на участке от Скульптора Головницкого до жилого дома по адресу Юсупова, а также по улице Бобруйская — от Энергетиков до Агалакова и по 250-летия Челябинска — от Академика Королева до Северной. Ремонт в следующем году предусмотрен на одной из основных магистралей города — Свердловском проспекте на участке от проспекта Ленина до Победы.

«При формировании бюджета будут направлены предложения по выделению денежных средств из вышестоящего бюджета на 2024–2026 годы комитету дорожного хозяйства Челябинска»,— говорится в ответе администрации.

Эксперты отмечают, что оценивать результат проекта «Дорожный рывок» пока преждевременно. «Вопрос очень сложный и неоднозначный. Мы часто оцениваем, сколько мы сделали, много или мало. Но конечная цель всех дорожных работ — это улучшение качества всей улично-дорожной сети,— говорит экономист, заведующий лабораторией “Модели пространственного развития” Челябинского филиала Российской академии госслужбы и народного хозяйства Сергей Гордеев.— С этой точки зрения очень много вопросов остаются открытыми. Во-первых, это массово появляющиеся на улицах Челябинска пробки, что означает, что фактически средняя скорость движения транспорта и пропускная способность улиц не увеличивается. Это проблема в целом городского пространственного планирования. Этот вопрос не новый и очень острый. Несколько лет назад при принятии нового Генплана все эти вопросы задавались, но ответы не были получены». По его словам, также есть вопросы к качеству дорог. Эксперт отмечает, что это управленческая проблема, когда одна структурная единица является и заказчиком, и оценщиком качества выполненных работ, при этом независимая оценка отсутствует.

Юлия Гарипова