Яна и стеклянные звери

Яне Давыдовой из города Рассказово 29 октября исполняется 15. Ее сколиозу тоже 15, он врожденный. Болезнь трудно было заметить, пока девочка была маленькая и ее еще можно было сравнительно легко вылечить. Диагноз поставили два года назад, консервативное лечение не принесло результата. Сейчас сколиоз достиг 4-й, самой тяжелой степени. Яне срочно нужны две операции на позвоночнике. В московском Клиническом госпитале на Яузе их могут сделать одновременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Янином случае без операции не обойтись, иначе начнется сдавливание внутренних органов, проблемы с дыханием

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ В Янином случае без операции не обойтись, иначе начнется сдавливание внутренних органов, проблемы с дыханием

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Мама Яны Екатерина пошла в магазин, прихватив с собой трехлетнюю Женю. А Сашу — ей месяц с небольшим — оставила на попечение Яны.

— Я Сашу покормила, памперс поменяла, никаких действий в ближайшее время не требуется. Пять килограммов Яне с ее позвоночником еще можно поднимать. Она мне с маленькой очень много помогает,— быстро и бодро объясняет Екатерина.

На плече у нее сумка с продуктами, одной рукой она ведет Женю, другой держит телефон. Такая многозадачность ее совершенно не смущает. Иначе в ее ситуации просто не выжить. Екатерине 33, помимо трех дочек у нее девятилетний сын Ярослав. И купленный год назад на материнский капитал дом, который еще долго надо будет собственными силами ремонтировать.

— Нет, ну не только же я все делаю,— радуется Екатерина.— Мне мой брат помогает. А еще бывший муж, отец младших детей. Ну и его отец, бывший свекор, тоже. Вчера как раз окно поменяли.

Ритм жизни Екатерины, кажется, за гранью человеческих возможностей, но она всегда справлялась. Яна родилась у нее еще в колледже, но юная мама смогла доучиться на дошкольного воспитателя и окончить пединститут. Работала в школе с первоклашками. Любимые дети, любимая работа, что еще нужно. А, хобби — Екатерина вяжет детские игрушки.

С Яной проблемы начались пару лет назад. Мама заметила, что плечи у нее на разной высоте.

Ортопед в поликлинике диагностировал сколиоз и прописал физиотерапию и ЛФК. Самую обычную, малопригодную в случае сколиоза физкультуру — «встали на носочки, потянулись, опустились». Потом велели купить корсет. Не изготовленный индивидуально корсет Шено, а самый обычный, который к сколиозу не имеет ровно никакого отношения. Зато дешевый, всего 3,6 тыс. руб. Это, конечно, не помогло, у Яны начались боли, она стала прихрамывать.

Но дочка явно унаследовала от мамы энергию и оптимизм. До болезни она увлекалась танцами — ходила в кружок, ездила на соревнования по всей стране. Это что касается хобби. А работать собиралась, когда вырастет, следователем. Вести сложные дела, преступников ловить. Сколиоз поставил крест и на танцах, и на полицейской карьере.

— Я очень боялась, что она уйдет в депрессию,— рассказывает Екатерина.— И переключила ее на музыку.

Яна сначала увлеклась фортепиано, добралась до уровня бетховенского «К Элизе» и переключилась на гитару и пение. Получила даже приз на местном конкурсе. А еще стала рисовать на стекле. Не на вазах или стаканах, а именно картины на стекле. Получаются животные, реальные и фантастические,— Екатерина мгновенно, одним движением пересылает мне фото.

— У нас на ярмарках, куда я раньше ездила со своими игрушками, Янины картины прямо сразу раскупают,— гордится Екатерина.

А сколиоз между тем прогрессирует. Из Тамбова Яну направили в московский Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. У врачей сомнений нет — без операции не обойтись, иначе начнется сдавливание внутренних органов, проблемы с дыханием. В Янином случае даже самое правильное консервативное лечение едва ли помогло бы. Сколиоз был предопределен уже при рождении: в поясничной части позвоночника у девочки клиновидный позвонок, он и дал начало искривлению. Убрать бы его, пока Яна была маленькая, нынешних проблем бы не стало. Но заметить его было и правда непросто.

Сейчас девочке срочно нужны две операции. В пояснично-крестцовом отделе ей установят жесткую металлоконструкцию. А в грудном — другую, со специальными гибкими шнурами, которые будут стягивать выпуклую сторону дуги, постепенно выправляя искривление. В НМИЦ имени Приорова сделать операцию смогут самое раннее через год, а ждать нельзя. Яну готовы принять в Клиническом госпитале на Яузе. Обе конструкции здесь смогут установить в один этап, чтобы лишний раз не травмировать ребенка. Лечение платное — почти 2 млн руб., у семьи и близко нет таких средств. Но ведь мы спасем Яну?

Для спасения Яны Давыдовой не хватает 739 785 руб. Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Яны грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Девочка испытывает сильную боль, начались проблемы с дыханием. Без хирургического вмешательства болезнь будет прогрессировать, что приведет к нарушению функции внутренних органов. Яне необходима фиксация и коррекция деформации поясничного и грудного отделов позвоночника жесткой и динамической металлоконструкциями. Это позволит восстановить опорную функцию позвоночника, избежать возможных осложнений, уменьшить болевой синдром. Качество жизни девочки значительно улучшится». Стоимость операции 1 860 785 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1,1 млн руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 739 785 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Яну Давыдову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Яны — Екатерины Евгеньевны Дмитриевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Тамбовская область