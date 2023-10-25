У биатлонистки не пошла карта

Одна из сильнейших биатлонисток планеты, обладательница Кубка мира прошлого сезона и серебряный призер Игр-2022 Жюлья Симон угодила в неприятную историю. Спортсменка была подвергнута формальному аресту и допросу по подозрению в мошенничестве с банковскими картами и хищении средств. Жюлья Симон якобы использовала карту партнерши по сборной Франции Жюстин Брезаз-Буше, чтобы купить в интернет-магазине пару камер GoPro. Сумма ущерба — чуть более €1,6 тыс. При этом Жюлья Симон трудно отнести к разряду нуждающихся. Только в прошлом сезоне ее призовые составили около €300 тыс. Теперь же, если Симон признают виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жюлья Симон в случае признания ее виновной в мошенничестве и хищении грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Kevin Voigt / DeFodi Images / Getty Images Жюлья Симон в случае признания ее виновной в мошенничестве и хищении грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Kevin Voigt / DeFodi Images / Getty Images

Французская биатлонистка, серебряный призер Игр-2022 в Токио, обладательница Кубка мира сезона-2022/23 Жюлья Симон во вторник была подвергнута процедуре ареста и последующему допросу. Отметим, что французская полиция руки спортсменке не крутила. Арест, точнее постановление о таковом, является лишь необходимой формальностью для допроса госпожи Симон в качестве подозреваемой. После беседы со следователями биатлонистка, как сообщило издание L`Equipe, была отпущена домой.

Скандальная история началась еще летом 2022 года. Тогда еще одна французская биатлонистка — Жюстин Брезаз-Буше пожаловалась руководству Федерации лыжных гонок Франции (FFS), что Жюлья Симон во время проходившего в Норвегии фестиваля Blink (там спортсменки катались на лыжероллерах) без разрешения использовала данные ее банковской карты для покупок в интернет-магазине. Она уверена, что госпожа Симон как-то получила доступ и к ее персональному компьютеру, и к почтовым сообщениям, что и позволило ей завладеть конфиденциальными данными.

Чуть позже аналогичное заявление последовало и от одного из членов технической команды сборной. Однако FFS тянула с реакцией на заявление Брезаз-Буше, и тогда она обратилась в полицию.

Жюстин Брезаз-Буше официально обвинила Жюлья Симон в том, что та, используя данные ее карты, купила несколько камер GoPro на €1,6 тыс.

У второго потерпевшего, имя которого не называется, Жюлья Симон таким же способом якобы похитила €20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жюстин Брезаз-Буше (слева) и Жюлья Симон в январе 2022 года

Фото: Matthias Schrader / AP Жюстин Брезаз-Буше (слева) и Жюлья Симон в январе 2022 года

Фото: Matthias Schrader / AP

После того как Брезаз-Буше пошла в полицию, зашевелилась и FFS. Однако дисциплинарный комитет федерации не смог вынести никакого решения. В FFS пояснили, что не обладают ни полномочиями, ни возможностями для проведения полноценного криминального расследования, а без него невозможно установить вину Жюлья Симон.

Ведь сама она твердо придерживается версии о том, что кто-то другой «украл ее идентичность» и от ее лица совершил противоправные действия.

Вследствие этого было решено подождать, пока свое дело закончит полиция, и уже потом как-то реагировать.

Если действительно будет доказано, что Жюлья Симон похитила деньги с банковских карт, ей может грозить весьма суровое наказание — до пяти лет лишения свободы. Следствию, однако, придется объяснить, зачем очень неплохо зарабатывающей спортсменке, а только в прошлом сезоне и только в виде призовых она получила €288 тыс. (больше в биатлоне заработали только норвежцы Стурла Холм Легрейд — €290 тыс. и Йоханнес Бё — €444 тыс.), понадобилось воровать сначала €1,6 тыс., а следом и вовсе двадцатку.

Александр Петров