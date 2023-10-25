Василий Магурян покидает VK Play

По словам источника «Ъ» на рынке разработки видеоигр, в ближайшее время глава VK Play (цифровая площадка дистрибуции видеоигр) Василий Магурян оставит должность и покинет компанию. Это подтверждает собеседник «Ъ» в одном из игровых подразделений VK: «Он завершил основной этап строительства платформы и намерен рассмотреть возможности заняться собственными проектами в игровой индустрии». До VK Play Василий Магурян более восьми лет возглавлял игровое направление VK в должности гендиректора My.Games, до этого работал в компании «АйТи-Территория».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Магурян в 2019 году

Фото: Михаил Метцель / ТАСС Василий Магурян в 2019 году

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Источник уточняет, что сейчас VK рассматривает кандидатов на замену господину Магуряну «внутри команды VK Play и на внешнем рынке». По его словам, команда проекта продолжит развитие VK Play в полном составе. Собеседник «Ъ» на рынке разработки видеоигр говорит, что VK Play возглавит Александр Михеев, который занимает должность директора по продукту в VK Play. Господа Магурян и Михеев от комментариев отказались, аналогично поступили и в пресс-службе VK.

Никита Королев