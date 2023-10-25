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Коммерсантъ FM
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Это какое-то бессудство

Вправе ли МФО банкротить заемщиков по ускоренной процедуре

Верховный суд РФ (ВС) решит, может ли микрофинансовая организация (МФО) или перекупивший у нее право требования кредитор подать на банкротство заемщика без предварительного просуживания долга, то есть по ускоренной процедуре. По действующему законодательству такое право однозначно имеют банки. Апелляция приравняла к ним МФО, решив, что они тоже работают с лицензией ЦБ. Теперь этот вопрос рассмотрит ВС. Юристы уверены, что нельзя давать МФО право ускоренного банкротства граждан, учитывая возможность злоупотреблений. У МФО миллионы заемщиков, а ускоренное банкротство лишит их времени для поиска средств с целью выплаты долга, что может вызвать «социальное напряжение», предупреждают эксперты.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

ВС разъяснит статус МФО при банкротстве должников. ООО «Лада Инвест» взяло заем в микрофинансовой компании «Фордевинд». Позднее права требования у МФО выкупил ИП Дмитрий Фирсов, который решил обанкротить своего должника и подал заявление об этом в суд.

Арбитражный суд Московской области в марте 2023 года не принял его, указав, что у ИП нет права банкротить компанию без вступившего в силу судебного решения, подтверждающего этот долг.

Дело в том, что по ст. 7 закона о несостоятельности без предварительного просуживания долга инициировать банкротство должника могут только кредитные организации, кредитный управляющий по договору синдицированного кредита и госкорпорация ВЭБ.РФ. Такие же права имеют лица, купившие права требования у этих кредиторов, ранее разъяснял ВС. Поскольку у «Фордевинда» нет лицензии на проведение банковских операций, то и нет оснований применять ускоренный порядок инициирования банкротства, отметил арбитражный суд.

Но апелляция отменила это решение, посчитав, что критерием здесь выступает «не сам статус кредитной организации, а реализуемая ею деятельность по осуществлению банковских операций на основании лицензии ЦБ».

По мнению апелляции, раз «Фордевинд» внесен ЦБ в реестр МФО, имеет от регулятора разрешение на ведение деятельности, а его требования «основаны на договоре займа», то и сама МФО, и купивший у нее права требования кредитор вправе инициировать процедуру банкротства без просуживания долга. В итоге дело направили в первую инстанцию для рассмотрения требования ИП по существу.

Другой кредитор «Лада Инвест» — банк ВТБ — обжаловал постановление апелляции в ВС. МФО «не является кредитной организацией и не ведет банковскую деятельность», говорится в жалобе, следовательно, ни она, ни ее правопреемник-ИП не могут подать на банкротство должника без судебного решения о взыскании. Дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 23 ноября.

Соперничество кредиторов за право подать на банкротство должника по ускоренной процедуре легко объяснимо. В этом случае кредитор может сэкономить как минимум несколько месяцев и стать первым, кто заявит на банкротство должника, поясняет партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников. «Это дает банкам фору в гонке кредиторов, предоставляет возможность предложить кандидатуру арбитражного управляющего с необходимыми навыками и компетенцией»,— продолжает ведущий юрист банкротной практики юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Камбулат Карашев. Старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Антон Батурин уточняет, что в ходе процедуры наблюдения управляющий анализирует финансовое состояние должника, выявляет причины банкротства, согласует существенные сделки должника, проводит первое собрание кредиторов. Кроме того, продолжает юрист, с даты возбуждения дела о банкротстве отсчитываются периоды подозрительности для оспаривания сделок. Таким образом, кредитор—инициатор банкротства получает «косвенный контроль над деятельностью должника», резюмирует господин Карашев.

Мнения юристов о том, стоит ли приравнять статус МФО как кредитора к банкам, расходятся.

Антон Батурин считает «в целом разумным предоставить МФО наряду с банками право банкротить должника без судебного акта о взыскании долга». По его мнению, если требование основано на кредитном договоре, эта логика применима и к МФО, и к любому другому заимодавцу, но только в отношении безналичных займов в адрес юрлиц. В банкротстве физлиц такие права МФО давать не стоит, уверен господин Батурин, учитывая случаи злоупотреблений в этой сфере, например выдачу микрозаймов гражданам без их согласия.

Камбулат Карашев считает, что МФО в принципе нельзя давать право ускоренного запуска банкротства заемщика, поскольку банки «несут повышенную ответственность» и к ним более жесткие требования со стороны регулятора. Господин Красников отмечает, что апелляция, сославшись на номер лицензии «Фордевинда», на самом деле указала его регистрационный номер в реестре, МФО не имеют лицензии ЦБ и не могут быть приравнены к банкам.

Как ВС разрешил ряд спорных вопросов банкротной практики

К тому же выдаваемые по банковским кредитам средства в основном являются деньгами, привлеченными от вкладчиков, то есть право банка на их срочный возврат «обусловлено социальными факторами», уточняет господин Карашев. У МФО же нет вкладчиков, при этом по статистике подавляющее большинство их заемщиков — именно физлица, подчеркивает юрист. По данным ЦБ, портфель займов МФО по итогам второго квартала составил 398 млрд руб., из которых 324 млрд руб.— займы физлиц. По подсчетам БКИ, на 1 января 2023 года общее количество заемщиков МФО составляло 4 млн. Заемщиками МФО являются миллионы человек, и нельзя допустить, чтобы «даже малая часть этих людей попала под ускоренное банкротство», считает Камбулат Карашев. «Такая практика является крайне опасной и может вызвать значительное социальное напряжение»,— подчеркивает юрист, ведь просуживание долга «дает гражданам время на аккумулирование ресурсов и его погашение и лишать людей этой возможности будет несправедливо».

Анна Занина, Екатерина Волкова

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