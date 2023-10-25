Инвестор пристраивается к Новой Москве

Покупателем 25 га, принадлежавших ГК «Миэль» в Новой Москве, рядом с проблемным жилым комплексом «Остров Эрин», стала структура Сергея Ахромова, бывшего топ-менеджера и совладельца спортивного комплекса «Олимпийский». По итогам открытых торгов он согласился заплатить за площадку 307 млн руб., что вдвое меньше ее кадастровой стоимости. На участке можно построить около 500 тыс. кв. м, подсчитали эксперты. Но стоимость продажи готовой недвижимости будет невысокой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ostrov-erin.ru Фото: ostrov-erin.ru

ООО «Алримекс» выиграло торги по продаже 25 га в деревне Софьино в Новой Москве в рамках банкротства застройщика жилого комплекса «Остров Эрин» ЗАО «Софьино-70», следует из реестра сведений о банкротстве. Победитель предложил за площадку 307 млн руб. при начальной цене 288,98 млн руб.

В «Алримекс» пояснили “Ъ”, что участвовали в торгах в интересах третьей стороны, но не могут раскрыть ее в силу договоренностей.

Арбитражный управляющий «Софьино-70» Ирина Ларичева заявила, что не проверяла связи компании.

По данным ЕГРЮЛ, 60% «Алримекс» принадлежат Сергею Ахромову, остальные 40% — самой компании. В 2008–2011 годах господин Ахромов входил в совет директоров АО «Спортивный комплекс "Олимпийский"» с миноритарной долей, следует из отчетности компании. Там говорится, что он занимал пост заместителя гендиректора АО «Проект 16», владевшего помещениями в нижней части стадиона.

Тогда совладельцами «Олимпийского» через ООО «Высшая Лига Траст» выступали основатель MosCityGroup Павел Фукс и Павел Пожигайло. Гендиректором «Проекта 16» был Александр Музыченко, владевший совместно с Павлом Пожигайло ООО «Клуб любителей охоты» и долей в ООО «МосБалтСтрой», следует из данных Kartoteka.ru. В 2014 году контроль над «Олимпийским» получили структуры, связанные с бизнесменом Мусой Бажаевым, а в 2017 году — ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Они и сегодня владеют долями в «Высшая Лига Траст» и «Проект 16».

В «Киевской площади» сообщили “Ъ”, что на балансе «Проекта 16» ранее находились площади на стилобате «Олимпийского», которые были у нее выкуплены. К сделке с землей в Софьино группа и ее совладельцы отношения не имеют, пояснили там. Господин Пожигайло, являющийся сейчас членом Общественной палаты РФ, комментировать “Ъ” «коммерческие вопросы» отказался.

«Остров Эрин» изначально должен был быть построен на 45 га ГК «Миэль», обещавшей вложить в проект $300 млн. Но комплекс стал проблемным долгостроем: в 2019 году в отношении ЗАО «Софьино-70» введена процедура банкротства, жилье для дольщиков достраивает мэрия Москвы.

Проданный «Алримексу» участок находится рядом с этим ЖК, его кадастровая стоимость определена на уровне 778,2 млн руб. По словам управляющего партнера Центра по работе с проблемными активами Зои Галеевой, продажа земли вдвое меньше кадастровой стоимости не противоречит действующим нормам: «Итоговая цена имущества на торгах формируется с учетом имеющегося спроса». Она обращает внимание, что ранее актив пытались продать дороже, но покупателей не было.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет сделку выгодной для покупателя с учетом большой площади участка и перспектив развития метрополитена в Новой Москве. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев предполагает, что суммарно здесь можно построить около 500 тыс. кв. м, включая многоквартирные дома, таунхаусы и индивидуальные дома. Если бы продажи стартовали сейчас, то стоимость недвижимости в этом районе, по оценкам основателя «Бест-Новостроя» Ирины Доброхотовой, начиналась бы от 120–150 тыс. руб. за 1 кв. м. Исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева добавляет, что недалеко от Софьино сейчас реализуются четыре проекта общей площадью 155 тыс. кв. м. Средневзвешенная цена в них составляет 221 тыс. руб. за 1 кв. м, а средняя цена квартиры — 10,6 млн руб.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев