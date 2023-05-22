За обезьяну ответят

Самое громкое ЧП, связанное с расизмом, произошло в нынешнем сезоне в Испании. Его центральной фигурой оказался известный бразильский форвард «Реала» Винисиус, который подвергся оскорблениям фанатов во время матча с «Валенсией» и, выведенный из себя, заработал в нем удаление. После игры футболист, уже неоднократно жаловавшийся на расизм и так и не дождавшийся сурового наказания хоть для кого-то из предполагаемых нарушителей, заявил, что это «нормальное» явление в испанском чемпионате. На сей раз, однако, расследование инцидента будет, скорее всего, куда более тщательным, учитывая резонанс, вызванный им в футбольном сообществе, и жесткую реакцию на валенсийские события президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и главы Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению форварда «Реала» Винисиуса (в центре), расизм в La Liga превратился в «нормальное явление»

Фото: Pablo Morano, Reuters По мнению форварда «Реала» Винисиуса (в центре), расизм в La Liga превратился в «нормальное явление»

Фото: Pablo Morano, Reuters

Скандал, в центре которого оказался форвард сборной Бразилии Винисиус, вспыхнул вскоре после завершения воскресного матча 35-го тура чемпионата Испании. В нем «Валенсия» на своем поле обыграла — 1:0 — «Реал», который уступил вторую вслед за обеспечившей себе чемпионское звание «Барселоной» строчку в турнирной таблице «Атлетико». Однако главным новостным поводом после этой встречи стала не неудача мадридцев, возможно лишившая их серебра, а ситуация с ведущим нападающим команды.

В официальном отчете главного арбитра матча Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа зафиксированы «расистские оскорбления» от «зрителя с южной трибуны» стадиона Mestalla, «направленные в адрес Винисиуса».

Судья уточнил, что речь идет о выкриках «Обезьяна! Обезьяна!». Из-за них рефери был вынужден применить предусмотренный в таких случаях протокол.

Игра была остановлена примерно на десять минут, а диктор стадиона по громкоговорителю предупредил фанов о недопустимости оскорблений.

Правда, сам Винисиус, наставник «Реала» Карло Анчелотти, другие игроки клуба и множество очевидцев утверждают, что на самом деле расистские оскорбления в адрес бразильца звучали по ходу матча постоянно и отнюдь не только от зрителя с южной трибуны. По их словам, имело место коллективное скандирование. В итоге выведенный из себя Винисиус стал вести себя на поле не совсем адекватно, а в компенсированное время заработал удаление за удар по лицу Уго Дуро.

Дальнейшие события только обострили ситуацию. После матча Винисиус сделал в своем аккаунте в Twitter крайне резкое заявление. В нем он фактически обвинил La Liga — структуру, объединяющую клубы высшего дивизиона,— в попустительстве расизму. По словам Винисиуса, он превратился в ней в «нормальное явление».

Форвард добавил, что чемпионат Испании, который когда-то «принадлежал» таким суперзвездам, как Роналдинью, Роналдо, Криштиану Роналду и Лионель Месси, теперь «принадлежит расистам».

Некоторые причины для таких высказываний у Винисиуса были. Дело в том, что на протяжении минувших двух лет он неоднократно жаловался на проявление по отношению к себе расизма со стороны как соперников, так и болельщиков. Наиболее свежий случай датируется мартом этого года. Тогда фанаты «Мальорки» громко советовали нападающему «собирать бананы».

«Реал» проинформировал, что обратился с требованием разобраться в инциденте в отдел Генеральной прокуратуры Испании, отвечающий за преступления на почве ненависти и дискриминации. La Liga, Федерация футбола Испании (RFEF), а также «Валенсия» пообещали провести расследование воскресного инцидента, выпустив схожие по содержанию заявления, осуждающие расизм. Однако Винисиус уже дал понять, что не слишком доверяет этим обещаниям. В частности, он обрушился на руководителя La Liga Хавьера Тебаса, который, по мнению форварда, борьбе с расизмом «предпочитает критику» бразильца. Футболист имел в виду пассивное поведение функционера и его организации во время предыдущих скандалов и намеки господина Тебаса на то, что их порождают во многом провокационный стиль игры Винисиуса и отдельные его действия на поле — вроде издевательских танцев. Более того, спустя сутки после случившегося на Mestalla Хавьер Тебас через Twitter фактически обвинил бразильца в клевете, сообщив, что La Liga «преследует расизм со всей суровостью в рамках своей компетенции» и что игрок до этого дважды игнорировал заседания, назначенные в связи с его жалобами.

Впрочем, судя по всему, на сей раз расследование будет вестись гораздо тщательнее, чем прежде. Дело в том, что ЧП в Валенсии вызвало колоссальный резонанс.

Публичную поддержку Винисиусу уже выразили многие футбольные знаменитости, такие как Криштиану Роналду, Рио Фердинанд, Рафаэл Леан. Но еще важнее, что скандал выбрался далеко за границы футбольного сообщества.

Насчет него, например, высказался на пресс-конференции в рамках саммита G7 в Хиросиме президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он призвал не позволить «расизму и фашизму захватить спорт», заверив публику в «солидарности с молодым темнокожим бразильским игроком».

Не менее жесткой была и реакция президента FIFA Джанни Инфантино. Комментируя происшествие с Винисиусом, он отметил, что «расизму нет места в футболе и в обществе», в очередной раз подчеркнув, что антирасистский протокол FIFA, предполагающий не только приостановку, но и отмену матчей, должен без колебаний применяться во всех соревнованиях.

Алексей Доспехов