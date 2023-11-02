Квартиры с перегревом

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин сегодня затронул болезненную для рынка тему — ипотечную. Правительство еще в сентябре приняло решение по субсидируемым государством кредитам повысить первоначальный взнос до 20% от суммы ссуды. А на кредиты по льготным программам приходится более половины ипотеки. По рыночным программам ситуация еще хуже — ЦБ ввел макропруденциальные лимиты, которые направлены в целом на ограничение закредитованности граждан. По словам Сергея Бабина, уже сейчас из-за ограничений банкам крайне невыгодно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом клиентам, уровень долговой нагрузки которых превышает 60–80%. «Некоторые крупные банки вообще выходят из некоторых сегментов кредитования, поднимая первоначальные взносы, например, выше 30%»,— отметил он. Сам ВТБ рассматривает повышение первоначального взноса по таким программам минимум до 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Не добавляет оптимизма банкирам и рост ключевой ставки. По рыночным программам они и до повышения ЦБ были на сопоставимом уровне, а теперь, очевидно, станут выше. «Мы хотели охладить рынок, мне кажется, мы его замораживаем,— заключил господин Бабин.— Объем ипотечного рынка с 7,2 трлн руб. в 2023 году сожмется до 5–5,5 трлн руб. в 2024-м».

Впрочем, его мнение в ЦБ не разделяют. «В сентябре у нас ипотека только за месяц выросла на 4,2%,— отметила в день повышения ключевой ставки до 15% глава ЦБ Эльвира Набиуллина.— Такие темпы уже нельзя назвать просто признаком перегрева ипотечного рынка». Согласно данным регулятора, в сентябре 2023 года выдачи ипотеки второй месяц подряд были рекордно высокими. Задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на 1 октября составила 16,9 трлн руб., увеличившись год к году почти на треть.

Поэтому ЦБ останавливаться не намерен. «Мы отправили такое предложение правительству, что еще нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке. Но это — решение правительства»,— говорила на днях Эльвира Набиуллина.

Подобный радикализм ЦБ не может не беспокоить банкиров, госпрограммы для них на фоне роста ключевой ставки весьма выгодны.

Однако именно льготная ипотека может со временем создать большую проблему, в том числе и для самих банкиров. Ведь сейчас, по данным того же ЦБ, разрыв цен на недвижимость на первичном и вторичном рынке достиг 42%. В итоге купленные в ипотеку квартиры при неблагоприятном для заемщика развитии событий довольно скоро могут стать не слишком ликвидными залогами для банков.