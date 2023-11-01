Обещать не значит легализовать

Следящие за тянущимся последние шесть лет сериалом о готовящейся легализации онлайн-торговли алкоголем наверняка держали в уме дату 1 ноября 2023 года. В этот день, как сообщалось почти год назад, в Москве и Подмосковье должен был быть запущен эксперимент по продаже российских вин через сайт «Почты России». В отраслевых Telegram-каналах 31 октября появилась и подборка картинок с шутками на тему скорости доставки «Почтой России». Но повода пока не случилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поручение провести эксперимент с онлайн-продажей российского вина через «Почту России» президент РФ Владимир Путин давал еще в 2021 году, но названные сроки сдвигались. Осенью 2022 года бывший тогда гендиректором «Почты» Максим Акимов в интервью телеканалу РБК «выражал уверенность» в первых отправках вина в апреле 2023 года, но и этого не случилось. Хотя могло казаться, что прогресс наметился. Этой весной РБК сообщил об одобрении законопроекта о проведении эксперимента правительственной комиссией, а в «Почте России» говорили, что готовят инфраструктуру и рассчитывают таким образом повысить популярность российских вин. В мае законопроект был предложен к принятию в Госдуме в первом чтении, но уже в июне документ отложили на неопределенный срок.

Запуск легальной онлайн-торговли алкоголем, вероятно, наткнулся на сразу несколько препятствий. Еще в 2021 году топ-менеджер крупной пивоваренной компании говорил, что коррективы могла внести пандемия, из-за чего у государства изменились приоритеты. А в 2022 году начались военные действия на Украине, сопровождающиеся ужесточением западных санкций, и многие вопросы снова были отодвинуты на второй план. Тем временем свои интересы лоббировали сразу несколько групп, что вряд ли способствовало скорому решению вопроса.

Как считают собеседники на рынке, экспериментом по продаже российского вина только через «Почту России» были в первую очередь недовольны крупнейшие игроки рынка онлайн-торговли. А активность последних, вероятно, уже не устроила выступившие против легализации дистанционной продажи спиртного крупнейшие торговые сети. Для тех алкоголь стал еще более важной категорией в последнее время в условиях экономии потребителей, влияющей на маржу.

Как отметил WineRetail, в пылу баталий забылась одна из целей всей истории — поддержать продажи небольших российских виноделен. Но, видимо, в правительстве решили, что с этой целью могут справиться и повышенные пошлины на импортные вина из недружественных стран. А «Почта России», кажется, больше занята лоббированием инфраструктурного платежа в 0,5% от квартального оборота с онлайн-площадок с выручкой от 1 млрд руб. в год. За доставку алкоголя пока же отвечают «серые» продавцы.