Опекунам светит отсрочка

Пленум Верховного суда РФ (ВС) готовится принять постановление, разъясняющее порядок предоставления отсрочки отбывания наказания гражданам, у которых есть дети до 14 лет, или назначения в этой связи условного наказания. Не исключено, что льгота, которой сейчас могут воспользоваться только матери и отцы-одиночки, будет распространена и на опекунов детей в возрасте до 14 лет. Это предложение, высказанное членом президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евой Меркачевой, обсуждалось в ходе заседания рабочей группы по подготовке документа. Инициатива, направленная на гуманизацию законодательства, поддержана представителями Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На прошлой неделе в рамках заседания рабочей группы с участием представителей Генпрокуратуры, СКР, МВД, СПЧ и уполномоченного по правам человека прошло обсуждение проекта пленума Верховного суда РФ о предоставлении отсрочки отбывания наказания гражданам до достижения детьми (если таковые у них есть) 14 лет и назначении в этой связи условного наказания. В настоящий момент право на получение такой отсрочки имеют беременные женщины, матери ребенка в возрасте до 14 лет, а также отцы детей до 14 лет, которые являются единственным родителем. Льгота не распространяется на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и малолетних, на осужденных на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, на осужденных по «террористическим» статьям и совершивших преступления против конституционного строя.

Член СПЧ Ева Меркачева предложила предоставлять отсрочку отбывания наказания и опекунам детей до 14 лет.

«Вопрос в том, можно ли ту существующую в законе формулировку трактовать более широко и распространить право на получение отсрочки на опекунов? — указывает правозащитница.— Вероятно, одним постановлением пленума будет сложно обойтись. В любом случае Верховный суд обладает законодательной инициативой, он может выступить с предложением внести изменения в Уголовный кодекс и расширить норму».

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) “Ъ” сообщили, что не располагают статистической информацией о числе осужденных, имеющих на попечении детей до 14 лет. Во ФСИН между тем функционирует 12 домов ребенка, которые находятся при женских колониях,— там дети осужденных могут находиться до достижения трех лет. Всего в домах ребенка находится 290 детей, при этом максимально они могут вместить 873 ребенка, 227 из которых имеют возможность проживать совместно с матерью.

«Бывает, что родители умерли, и у ребенка появляется опекун,— объясняет необходимость смягчения правоприменения госпожа Меркачева, которая ранее также входила в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы (осуществляет контроль за соблюдением прав человека в учреждениях пенитенциарной системы).— И так разворачивается ситуация, что его признают виновным. Ребенок, который находится в крайне тяжелом психическом состоянии от потери родителей, лишается и опекуна». По ее словам, предложение поддержал СКР. Более того, говорит она, ведомство предложило поправку к проекту постановления пленума ВС, в которой «указано на сомнительность отказа» судами в предоставлении отсрочки опекунам и попечителям.

Однако попечители, обращает внимание госпожа Меркачева, в любом случае не попадут под действие отсрочки, потому что они, согласно ст. 145 Семейного кодекса, назначаются для детей от 14 до 18 лет.

«В обществе бытует стереотип: совершил преступление, значит, плохой родитель. Но во многих случаях это совершенно не так,— говорит президент Фонда помощи заключенным и секретарь Общественного совета при ФСИН России Сюзанна Кирильчук.— Речи об отмене наказания не идет, однако отсрочка позволяет избежать отправки детей в детские дома». По ее словам, совершенно не важно, «кто именно является единственным родителем, мать, отец или опекун, важно, насколько важную роль играет этот человек в жизни ребенка».

Юрист Яков Ионцев, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов), уверен, что предлагаемые изменения на практике де-юре устраняют недостаток формулировки действующей нормы: «Опекуны/попечители — это лица, выполняющие обязанности родителей. С точки зрения интересов ребенка принципиально, чтобы кто-то эти обязанности добросовестно исполнял, а будет ли это собственно родитель или какое-то заменяющее его лицо — не столь важно».

«Необходимо глубже подойти к рассмотрению вопроса, не будет ли такое право отсрочки для опекунов поводом для оформления опеки над детьми, а не желанием заботиться о ребенке»,— призвала глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она выразила готовность при поступлении в Госдуму подобной инициативы «обсудить ее на комитете с учетом мнения экспертов и авторов».

Госпожа Останина подчеркнула, что отсрочка не должна быть предоставлена лицам, совершившим преступление в отношении ребенка.

«Нередки случаи, когда сожители или новые супруги матерей, которые воспитывают детей самостоятельно, приводят в дом мужчину,— приводит пример парламентарий.— Часто в СМИ появляется информация, что такие мужчины могут совершать преступления в отношении детей. И допустим, что такой человек ранее оформил опеку над ребенком в возрасте до 14 лет. Ему надо давать отсрочку? Вопрос не простой и требует обсуждения с учетом правоприменительной практики».

Постановление ВС, напомним, обязательно к исполнению судами общей юрисдикции. В настоящий момент документ с рекомендациями о назначении судьями отсрочки отбывания наказания для опекунов детей в возрасте до 14 лет дорабатывается.

Эмилия Габдуллина