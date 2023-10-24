Валюта возвращается в банкоматы

Банки собираются использовать банкоматы для обмена валюты. Такие услуги наиболее актуальны для кредитных организаций с минимальным количеством офисов или вовсе не имеющих таковых, для банков с развитой сетью отделений выгода от предоставления услуги неочевидна. Продажа валюты через банкоматы целесообразна для банков в периоды избытка долларовой и евроналичности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Новую услугу — обмен валюты через банкоматы — запустил Тинькофф-банк, сообщили в кредитной организации. В результате клиент банка может получить наличные доллары и евро, а с его рублевого счета средства будут списаны по внутреннему курсу. При этом самый выгодный курс обмена будет в часы работы Московской биржи, однако и он будет отличаться от биржевого. В этот период «спред по долларам составляет плюс 1% к биржевому курсу, а по евро — плюс 3%», отметили в банке. Кроме того, там пояснили, что услуга обмена валюты доступна клиентам банка по всей России только в его собственных банкоматах, которые выдают доллары и евро, доля которых на сегодняшний момент составляет около 20% от всей сети.

Как рассказал источник “Ъ” на банковском рынке, в ближайшее время еще один крупный банк планирует предоставить аналогичную услугу. «В отличие от "Тинькофф", у этого банка есть отделения, но обмен валюты в банкоматах по планам кредитной организации сможет сделать эту услугу заметно более доступной для его клиентов»,— пояснил собеседник “Ъ”.

До марта 2022 года ряд крупных российских банков позволяли снимать со своих рублевых счетов средства в валюте. Однако после введенных регулятором валютных ограничений они отказались от этого сервиса. Как сообщили в ВТБ, банк ранее предоставлял такой сервис в банкоматах и кассах, но потом перевел обмен валюты только в кассы.

По данным ЦБ, население в июле 2023 года перешло к нетто-продажам иностранной валюты на фоне ослабления рубля. Уже в этом месяце через крупнейшие банки чистые продажи составили 28 млрд руб. В августе нетто-продажи «токсичной» валюты граждан в крупнейших банках достигли 64,1 млрд руб. Эксперты считают, что спрос со стороны граждан на недружественную валюту в последнее время восстановился. Как сообщили в банке «Русский стандарт», в сентябре число наличных покупок долларов было в 2,8 раза выше, чем продаж, а евро — на 19% больше.

Как отмечают банкиры, банкам с развитой филиальной сетью сервис обмена валюты через банкоматы вряд ли будет интересен, поскольку требует затрат на доработку программного обеспечения, инкассацию и ряд других моментов, которые не обязательно окупятся. «Люди привыкли покупать валюту в отделении — там можно заказать необходимую сумму и быть уверенным, что она ждет клиента в нужное время, можно запросить размен, чтобы не получить всю сумму только крупными купюрами, можно заранее спросить курс»,— поясняет один из собеседников “Ъ”.

Вместе с тем для «Тинькофф» этот шаг логичный. Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что «Тинькофф» «как банк без офисов теряет доход с операций обмена наличной валюты, а такое решение позволит ему выйти на этот рынок». «После того как в начале сентября ЦБ разрешил банкам продавать не только ту валюту, которую он купил после 9 апреля 2022 года, кредитные организации стали активно торговать избытками наличных долларов и евро через отделения, что для банка "Тинькофф" было недоступно»,— говорит другой источник “Ъ”.

В свою очередь, глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров предполагает, что банк наверняка проводил исследование востребованности услуги, однако целевые клиенты ее не очень очевидны. Кроме того, остается вопрос, где «Тинькофф» «планирует брать наличную инвалюту для таких операций, ведь покупать ее у клиентов он не может — нет касс», указывает он.

Максим Буйлов