Журналистка Лиза Лазерсон ушла с «Живого гвоздя» из-за антисемитского анекдота

Журналистка Лиза Лазерсон сообщила, что покидает YouTube-канал «Живой гвоздь», созданный бывшими сотрудниками закрывшейся радиостанции «Эхо Москвы». До этого ведущую отстранили от эфира из-за антисемитского анекдота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @lizakikiza Фото: @lizakikiza

21 октября журналистка на стриме в поддержку «Живого гвоздя» рассказала анекдот про отличие вагона с бетоном от «вагона с маленькими мертвыми еврейскими младенцами». По словам Лизы Лазерсон, с помощью этого «старого советского анекдота» она хотела показать пример наличия антисемитизма в СССР.

Сегодня, 23 октября, руководитель «Живого гвоздя», экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (включен в реестр иностранных агентов) сообщил в своем Telegram-канале, что госпожа Лазерсон отстранена от эфира на «Живом гвозде» на два месяца.

Журналистка посчитала это решение несправедливым и заявила, что не собирается возвращаться к работе на YouTube-канале после истечения срока отстранения.

«Анекдот был действительно ужасным, но он прозвучал в начале шестичасового эфира по сбору донатов, в присутствии Алексея Венедиктова, который позже сказал, что у него были в этот момент проблемы со связью. Теперь я понимаю, почему в Советском Союзе за анекдоты сажали»,— сказала Лиза Лазерсон. По ее словам, анекдот ее попросил рассказать один из участников чата, который отправил донат.

Александр Кислов