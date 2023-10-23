Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Журналистка Лиза Лазерсон ушла с «Живого гвоздя» из-за антисемитского анекдота

Журналистка Лиза Лазерсон сообщила, что покидает YouTube-канал «Живой гвоздь», созданный бывшими сотрудниками закрывшейся радиостанции «Эхо Москвы». До этого ведущую отстранили от эфира из-за антисемитского анекдота.

Фото: @lizakikiza

Фото: @lizakikiza

21 октября журналистка на стриме в поддержку «Живого гвоздя» рассказала анекдот про отличие вагона с бетоном от «вагона с маленькими мертвыми еврейскими младенцами». По словам Лизы Лазерсон, с помощью этого «старого советского анекдота» она хотела показать пример наличия антисемитизма в СССР.

Сегодня, 23 октября, руководитель «Живого гвоздя», экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (включен в реестр иностранных агентов) сообщил в своем Telegram-канале, что госпожа Лазерсон отстранена от эфира на «Живом гвозде» на два месяца.

Журналистка посчитала это решение несправедливым и заявила, что не собирается возвращаться к работе на YouTube-канале после истечения срока отстранения.

«Анекдот был действительно ужасным, но он прозвучал в начале шестичасового эфира по сбору донатов, в присутствии Алексея Венедиктова, который позже сказал, что у него были в этот момент проблемы со связью. Теперь я понимаю, почему в Советском Союзе за анекдоты сажали»,— сказала Лиза Лазерсон. По ее словам, анекдот ее попросил рассказать один из участников чата, который отправил донат.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...