В Сочи загрузка санаториев в бархатный сезон достигла 90%

Загрузка санаториев и пансионатов с лечением в Сочи в бархатный сезон составила 90%. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края Фото: пресс-служба Ассоциации девелоперов Краснодарского края

В период бархатного сезона в городе функционируют 55 санаториев и пансионатов с лечебными услугами. В 10 крупных гостиницах работают санаторно-курортные отделения. Востребованность отдыха в Сочи в бархатный сезон в мэрии объяснили мягким климатом, снижению цен на размещение и насыщенной культурной программой.

«Сегодня специалисты отмечают активное бронирование средств размещения Сочи на предстоящие ноябрьские праздники. На данный момент уровень бронирований на эти дни в коллективных средствах размещения составляет 69%»,— говорится в сообщении.

В зимний период на территории курорта продолжат работу 30 пляжных территорий на 11 набережных во всех городских районах.

Анастасия Донскова

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