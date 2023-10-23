«Многие обещают никогда не продавать работы, которыми владеют»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чем руководствуются участники арт-рынка, покупая произведения искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Еще в 1990 году известнейший мировой портал об искусстве ARTnews начал публиковать ежегодный список 200 лучших коллекционеров. Тогда мир искусства находился на переломном этапе коллекционирования. В конце 1980-х цены на аукционах поднялись до рекордных значений. В начале 90-х последовал спад — затем снова подъем.

Сейчас эксперты отмечают, что с каждым годом все больше и больше людей по всему миру покупают произведения искусства. Тут возникает вопрос: когда именно они становятся «лучшими коллекционерами» и входят в топ-200? Вот что отвечали некоторые представители коллекционерского сообщества…

«Существует столько же определений коллекционера, сколько и самих коллекционеров»,— говорит Ярл Мон, чья коллекция известна работами американских мастеров с упором на начинающих художников из Лос-Анджелеса.

По мнению Аниты Бланшар, «все, что имеет значение, — это то, что коллекция в конечном итоге отражает подлинное путешествие коллекционера по миру искусства».

А вот еще одна американка — Барбара Гамсун: «Я думаю, что распространенное заблуждение о так называемом "коллекционере произведений искусства" в том, что это человек, который продолжает покупать, даже когда у него заканчиваются стены».

Для Памелы Джойнер главное — быть рассудительным. «Быть коллекционером в самом полном и благородном смысле этого слова включает в себя пропагандистскую деятельность, покупку произведений в критические моменты, экспонирование произведений ключевым слоям общественности, активное кредитование и пожертвования, поощрение стипендиями и, конечно же, способность к тому, чтобы вовремя вывести из своего собрания какие-то его части».

Многие, кстати, обещают никогда не продавать работы, которыми они владеют. В то же время другие считают, что коллекционирование должно быть более динамично и гибко, поскольку позволяет рисковать непроверенными художниками и поддерживать новые стили. В целом, как вы видите, на вопрос, как попасть в топ-200, собиратели четко не отвечают.