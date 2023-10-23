Акции АО «Аэропорт Ижевск» и АО ДП «Ижевское» вновь включили в план приватизации

Правительство Удмуртии приватизирует в 2024 году имеющиеся в собственности акции АО «Аэропорт Ижевск» и АО «Дорожное предприятие "Ижевское"». Эти активы включены в прогнозный план приватизации на следующий год. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано на официальном сайте правительства.

Продать планируется 1 акцию АО «Аэропорт Ижевск», которая составляет 0,5% уставного капитала общества, а также 1 акцию АО ДП «Ижевское», что составляет 0,0002% уставного капитала предприятия.

Напомним, эти активы были включены и в прогнозный план приватизации на 2023 год. В 2020 году власти сообщали о планах по внесению акций 99,5% АО «Аэропорт Ижевск» в уставный капитал АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и 99,99% акций АО ДП «Ижевское» в уставный капитал АО «Удмуртавтодор». Обе компании находятся в собственности республики. В базах данных «СПАРК-Интерфакс» информация о владении акциями АО «Аэропорт Ижевск» и АО ДП «Ижевское» не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в 2024 году планируется реорганизовать ГУП ТРК «Удмуртия» в общество с ограниченной ответственностью.