ГУП ТРК «Удмуртия» преобразуют в общество с ограниченной ответственностью

Государственное унитарное предприятие «Телерадиокомпания "Удмуртия"» преобразуют в общество с ограниченной ответственностью. Прогнозный план приватизации собственности республики на 2024 год рассмотрели на заседании правительства региона, сообщает пресс-служба кабмина. Как пояснила министр имущественных отношений Удмуртии Анна Боталова, реорганизация государственных и муниципальных унитарных предприятий — это требование федерального законодательства. Она напомнила, что подобные организации должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Преобразование компании из ГУП в ООО не станет основанием для прекращения ее финансовой поддержки из бюджета региона. 100% доли участия в уставном капитале организации останется у Удмуртской Республики. Кроме того, реорганизация даст более широкие и гибкие возможности по привлечению дополнительного финансирования, в том числе в виде грантов»,— пояснил руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций республики Александр Валов.

По его словам, будет создан наблюдательный совет, в который могут войти представители органов власти, эксперты и общественные деятели.

ГУП Удмуртской Республики «ТРК "Удмуртия"» было зарегистрировано в декабре 2001 года. В настоящее время компания занимается вещанием телеканалов «Удмуртия» и «Ижевск», а также радиостанции «Моя Удмуртия». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка предприятия в 2022 году составила 22,3 млн руб., чистая прибыль — 713 тыс. руб.