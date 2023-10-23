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Коммерсантъ FM
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Провайдеры прогнозируют рост стоимости домашнего интернета на 10–15% в 2024 году

Стоимость домашнего интернета в России в 2024 году может вырасти на 10–15%, следует из опроса топ-менеджеров крупнейших российских интернет-провайдеров, который провел TelecomDaily. По мнению участников рынка, главной причиной повышения стоимости станет рост расходов на закупку оборудования, подорожавшего из-за ухода многих иностранных вендоров.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, которые приводят «Известия», о повышении цен в следующем году предупредили 82% респондентов. 43% топ-менеджеров крупнейших российских интернет-провайдеров ожидают рост в 10–15%, 13% говорят о повышении на 16% и выше. 26% опрошенных оценили темпы роста в 3–9%, 18% компаний ожидают, что тарифы не изменятся. При этом никто из участников опроса не заявил о возможном снижении тарифов, подчеркнули в TelecomDaily.

Причиной повышения цен на связь 77% руководителей провайдеров назвали рост издержек. Главным фактором, по их оценке, станет рост стоимости оборудования из-за санкций. Второе место в списке возможных причин занимает общее ухудшение ситуации в российской экономике, обусловленное не только санкциями, но и уходом западных вендоров из России. Среди проблем 40% респондентов также отметили дефицит квалифицированных кадров, 25% — сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.

В то же время в Федеральной антимонопольной службе и Минцифры «Известиям» заявили, что не видят предпосылок для роста цен на интернет. Жалобы на подорожание в эти ведомства пока не поступали. «При подозрении на нарушения оперативно проводится проверка. На данный момент Минцифры не фиксирует таких жалоб»,— отметил представитель министерства.

Милена Костерева

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