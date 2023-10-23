«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В технологическом сегменте на российском рынке произошли знаковые события и движения. Акции Positive Technologies серьезно скорректировались после объявления о том, что компания планирует допэмиссию ценных бумаг в 2024 году, а бумаги «Астры» сначала взлетели, а потом также серьезно скорректировались. О причинах данных движений экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов поговорил с инвестиционным стратегом компании «Арикапитал» и доцентом Финансового университета при правительстве РФ Сергеем Суверовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Как инвесторам расценивать анонс допэмиссии акций Positive Technologies в следующем году? И почему корректировались бумаги «Астры»?

Сергей Суверов: Допэмиссия увеличивает потенциал роста бизнеса, потому что возрастает вовлеченность сотрудников в процесс выстраивания и увеличения капитализации, это мотивационная программа. Positive Technologies продолжает выплачивать дивиденды — уже третий транш, 15,8 руб. за акцию. По сравнению с 2022 годом общий объем дивидендов увеличился в 3,7 раза. При этом Positive Technologies утвердила новую политику, и теперь дивиденды будут выплачиваться от 50% до 100% чистой прибыли. Долгосрочно не стоит как-то менять оценки по Positive Technologies, компания по-прежнему интересна.

Что касается «Астры», IPO прошло очень успешно, правда, размещалась небольшая доля, но была огромная переподписка и огромный рост акций после, то есть действительно на этом IPO можно было хорошо заработать. Но бумага безумно выросла, и появились желающие зафиксировать прибыль. Поэтому пока это все выглядит как техническая коррекция.

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