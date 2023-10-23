На Кубани за девять месяцев продажи новых машин увеличились на 66%

За первые три квартала в Краснодарском крае продали 36 тыс. новых автомобилей. Это на 66% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает сервис «Авто.ру».

Продажи новых машин на Кубани увеличиваются каждый месяц. Если в январе было продано 2,2 тыс. автомобилей, то уже в сентябре 5,8 тыс. При этом по сравнению с 2021 годом продажи авто снизились почти на 30%.

Продажи автомобилей с пробегом на Кубани выросли на 24%, до 221 тыс. шт. По сравнению с 2021 годом рост составил 4%. В январе было продано 20,1 тыс. подержанных машин, в сентябре — 26 тыс. Самым продаваемым месяцем стал август — 27,6 тыс. машин.

Всего в ЮФО за девять месяцев 2023 года продали 80 тыс. шт. новых легковых автомобилей, что на 72% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Продажи авто с пробегом превысили 536 тыс. единиц.

Самыми продаваемыми марками среди новых машин стали LADA Granta (18,7 тыс. шт.), Chery Tiggo 7 Pro Max (4,1 тыс. шт.) и Omoda C5 (3,9 тыс. шт.). Среди подержанных авто больше всего продаж пришлось на LADA Priora (14,9 тыс. шт.), LADA 2107 (14,1 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (12,6 тыс. шт.).

Татьяна Ручкина

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