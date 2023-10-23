Главарь уральской ОПГ Кайль попытался выйти из колонии строгого режима

Главарь екатеринбургской бандитской группировки Дмитрий Кайль, осужденный в 2010 году на 21 год за бандитизм, попытался выйти из колонии строго режима и смягчить себе наказание. Как рассказали в пресс-службе Областного суда Свердловской области, Чкаловский райсуд Екатеринбурга еще в июле этого года отказал Дмитрию Кайлю в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Но осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы на данное постановление.

Свердловский областной суд рассмотрел жалобы и оставил их без удовлетворений.

Дмитрия Кайля признали виновным по ч.1 ст. 209, п. «з» ч.2 ст. 105, п.п. «а», «в» ч.3 162 (в ред. ФЗ от 13.06.1996г. № 63-ФЗ), ч.3 ст. 222 (в ред. ФЗ от 25.06.1998 № 92-ФЗ) УК РФ. По данным суда, пять ранее судимых граждан, объединившись в группу, с 2001 года они нападали на водителей большегрузов. Инициатором был Дмитрий Кайль.

Как ранее писал «Ъ-Урал», в 2009-2011 годах, когда екатеринбургская ОПГ находилась под следствием по обвинениям в бандитизме и разбое, господин Кайль пошел на сделку со следствием и начал давать показания. В том числе, он рассказал про роль Виктора Контеева в преступной группировке, который якобы был заинтересован в контроле над Петуховским таможенным постом, так как близкие к нему структуры контролировали крупнейшую овощебазу в Екатеринбурге.

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