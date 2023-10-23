В аэропортах Москвы на фоне тумана задержано или отменено более 20 рейсов

В аэропортах Москвы задержан 21 рейс, еще три отменено, следует из данных «Яндекс.Расписания». Комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что в ближайшие часы и до 13:00 в городе местами будет туман с видимостью 200–500 м.

Фото: Виктория Колганова, Коммерсантъ

По состоянию на 9:40, во Внуково задержано восемь рейсов, отменено три. В Домодедово задержано 11 рейсов. В Шереметьево задержано два рейса.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 23 октября, в Москва будет 6–8°C (в Подмосковье — 6–11°C), облачно, местами небольшой дождь. 24 октября температура в столице опустится до 2–4°C (по области — до 0–5°C), также будет облачно, местами небольшие осадки.

Лаура Кеффер